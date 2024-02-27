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Шойгу назвал потери Украины за все время СВО

Шойгу назвал потери Украины за все время СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Шойгу назвал потери Украины за все время СВО

Потери вооруженных сил Украины за время специальной военной операции составляют свыше 444 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T13:39

2024-02-27T13:39

2024-02-27T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за время специальной военной операции составляют свыше 444 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше четырехсот сорока четырех тысяч военнослужащих", - сказал Сергей Шойгу.По словам главы военного ведомства, в среднем с начала года противник ежедневно теряет более восьмисот человек личного состава. Также Украина несет потери в военной технике. Ежедневно это около ста двадцати единиц вооружения, в том числе иностранного производства."После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.Ранее Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщал, что потери вооруженных сил Украины только за двое суток перед бегством из Авдеевки составили порядка 2400 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили ЛасточкиноАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

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