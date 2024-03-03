Рейтинг@Mail.ru
Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240303/eto-byla-doroga-smerti-vsu-sdelali-shokiruyuschee-zayavlenie-ob-avdeevke-1135371518.html
Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке
Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке
Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T09:07
2024-03-03T09:19
авдеевка
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сми
в мире
украина
александр сырский
донецкая народная республика (днр)
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902805_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d463ce55233a4f62794a2cdca64fda84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат."Это была дорога смерти", — цитируют журналисты высказывание военного.По его словам, он наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами артиллерии российских сил.Другой опрошенный обозревателями украинский солдат утверждает, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт под АвдеевкойМариуполь планируется восстановить за три года – ХуснуллинДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
https://crimea.ria.ru/20240302/avdeevku-budut-vosstanavlivat-po-primeru-mariupolya---khusnullin-1135358055.html
авдеевка
украина
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902805_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_58aebd31e219573089733f8a54bf683f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авдеевка, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сми, в мире, украина, александр сырский, донецкая народная республика (днр), донецк
Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке

Washington Post: солдаты ВСУ пожаловались на хаос при отступлении из Авдеевки

09:07 03.03.2024 (обновлено: 09:19 03.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.
"Это была дорога смерти", — цитируют журналисты высказывание военного.
По его словам, он наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами артиллерии российских сил.
Другой опрошенный обозревателями украинский солдат утверждает, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.
Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт под Авдеевкой
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин
Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в Авдеевке
Вчера, 13:48
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
 
АвдеевкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСМИВ миреУкраинаАлександр СырскийДонецкая Народная Республика (ДНР)Донецк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
11:25Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
11:11Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
10:30Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
09:41В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
09:07Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке
08:20Объезд перекрытого участка Тавриды: актуализированная схема
07:45Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
07:02Как работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА
06:45Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
06:42Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:31Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
03:40Движение по Крымскому мосту закрыто
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:05Главное за день: 2 марта
21:39ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
21:37Розовые фламинго прилетели в Крым
21:18"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
20:31В Ленинградской области средства ПВО поразили воздушные цели
Лента новостейМолния