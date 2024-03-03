https://crimea.ria.ru/20240303/eto-byla-doroga-smerti-vsu-sdelali-shokiruyuschee-zayavlenie-ob-avdeevke-1135371518.html

Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке

Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке

Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T09:07

2024-03-03T09:07

2024-03-03T09:19

авдеевка

всу (вооруженные силы украины)

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донецкая народная республика (днр)

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат."Это была дорога смерти", — цитируют журналисты высказывание военного.По его словам, он наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами артиллерии российских сил.Другой опрошенный обозревателями украинский солдат утверждает, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт под АвдеевкойМариуполь планируется восстановить за три года – ХуснуллинДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ

https://crimea.ria.ru/20240302/avdeevku-budut-vosstanavlivat-po-primeru-mariupolya---khusnullin-1135358055.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика (днр)

донецк

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