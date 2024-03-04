https://crimea.ria.ru/20240304/khorosho-goryat-skolko-abrams-i-bradley-unichtozheno-v-zone-svo-za-sutki-1135398666.html

Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки

Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Хорошо горят: сколько Abrams и Bradley уничтожено в зоне СВО за сутки

Российские военные за сутки уничтожили очередной американский танк Abrams и три БМП Bradley. На Купянском направлении войска РФ улучшили тактические положение,... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

министерство обороны рф

новости сво

танки abrams

bradley

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили очередной американский танк Abrams и три БМП Bradley. На Купянском направлении войска РФ улучшили тактические положение, на Авдеевском – продолжили занимать более выгодные рубежи. Потери противника составили еще 1415 человек. Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Российской Федерации.На Купянском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, три автомобиля, а также орудие "Мста-Б".Еще одна "Мста-Б", а также два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", британская гаубица FH-70 и 360 боевиков ВСУ уничтожены на Донецком направлении.На Авдеевском фронте заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 490 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Поражены САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", три орудия Д-30.На Южно-Донецкой линии вражеские потери – свыше 300-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей. На Херсонском – до 85-ти военнослужащих, три автомобиля, две пусковые установки РСЗО MARS, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Сутками ранее противник потерял в зоне спецоперации еще 1025 боевиков, ВС РФ отразили 23 атаки и контратаки противника, разбили вражескую технику и заняли более выгодные рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый американский танк Abrams уничтожен в зоне СВОЭто была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об АвдеевкеБолее 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, танки abrams, bradley, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу