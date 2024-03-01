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Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков
Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков
Украинские боевики за неделю 110 раз попытались атаковать российские позиции в зоне спецоперации, потеряв при этом 7370 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T14:24
2024-03-01T14:26
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за неделю 110 раз попытались атаковать российские позиции в зоне спецоперации, потеряв при этом 7370 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.Больше всего потерь в личном составе противник понес на Донецком направлении, где штурмовые группы безрезультатно предприняли 18 контратак. Все они были отражены.48 контратак враг предпринял на Авдеевском направлении, где потерял свыше 2600 военнослужащих, а также 23 танка, в том числе Abrams производства США. Кроме того, были уничтожены 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.Подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Харьковской области."Отражены 30 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Потери противника составили свыше 755-ти военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.Улучшили положение по переднему краю российские военнослужащие и на Южно-Донецком направлении, где отразили семь атак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли здесь за неделю до 890 военнослужащих, а также военную технику.Еще семь атак враг предпринял на Херсонском направлении и потерял более 290 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.За неделю армия России нанесла 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников.Кроме того, подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемниковБольшой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУПутин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВО
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, херсонская область, харьковская область, запорожская область, новости сво, инфографика
Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков

ВСУ потеряли более 7370 боевиков в сотне провальных атак за неделю - Минобороны

14:24 01.03.2024 (обновлено: 14:26 01.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за неделю 110 раз попытались атаковать российские позиции в зоне спецоперации, потеряв при этом 7370 боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Сводка Минобороны России за 1 марта 2024
Больше всего потерь в личном составе противник понес на Донецком направлении, где штурмовые группы безрезультатно предприняли 18 контратак. Все они были отражены.
"Потери ВСУ за указанный период составили более 2835-ти военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
48 контратак враг предпринял на Авдеевском направлении, где потерял свыше 2600 военнослужащих, а также 23 танка, в том числе Abrams производства США. Кроме того, были уничтожены 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.
Подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Харьковской области.
"Отражены 30 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Потери противника составили свыше 755-ти военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.
Улучшили положение по переднему краю российские военнослужащие и на Южно-Донецком направлении, где отразили семь атак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли здесь за неделю до 890 военнослужащих, а также военную технику.
Еще семь атак враг предпринял на Херсонском направлении и потерял более 290 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.
За неделю армия России нанесла 23 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по местам производства дронов, арсеналам, складам топлива и пунктам дислокации военных ВСУ и наемников.
Кроме того, подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад.
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