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Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
Уничтожение российской армией очередной широко разрекламированной американской техники – танка Abrams – свидетельствует о том, что в зоне спецоперации наступает РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T19:13
2024-02-27T19:20
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
танки abrams
авдеевка
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
поставки западного оружия украине
украина
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Вадим Колесниченко об уничтожении танка Abrams в Авдеевке
Вадим Колесниченко об уничтожении танка Abrams в Авдеевке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Уничтожение российской армией очередной широко разрекламированной американской техники – танка Abrams – свидетельствует о том, что в зоне спецоперации наступает переломный момент. При этом Запад не спешит помогать Украине, чтобы не делать антирекламы своей "выставочной" технике в реальном бою. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Переломный моментВ условиях современной войны танки – оружие прорыва, когда оно работает в массе в рамках спецоперации и поддерживается с воздуха и земли, пояснил он. При этом, выполнив свою задачу, живут они на поле боя недолго, отмечает Колесниченко.Но Abrams берегли как зеницу ока: еще несколько месяцев назад иностранные и украинские эксперты говорили, что импортную технику ВСУ пытаются сберечь для концентрации некоего своего удара, подчеркнул он. А значит, в зоне СВО сегодня наступает некий переломный момент, считает эксперт.Удар по имиджу "партнеров"При этом подбитый Abrams – позитивный момент не только потому, что ВСУ кидают в бой последнее и особо ценное на фоне нехватки вооружений, добавил эксперт. Но и потому, что это очередной удар по имиджу западных партнеров Киева, из-за чего они, хоть и много говорят, на деле уже не так спешат помогать Украине оружием, чтобы не выставлять себя в невыгодном свете, считает Колесниченко. Также эксперт напомнил, что в связи с тем, что поставки F-16 Киеву тормозятся, Украиной были начаты переговоры с Францией по поставкам самолетов Mirage. Но Макрон открещивается от этой сделки, потому что задача – защитить интересы своего военно-промышленного комплекса."Ведь одно дело, когда техника и вооружение на выставках международных и там показывают ее характеристики, и исходя из них оружие продается. Другое дело, когда это оружие в реальных боевых действиях в соприкосновении с противником – это лучше всего о нем говорит", – добавил Колесниченко.Охладить горячие головыКолесниченко подчеркнул, что на фоне происходящего весьма эффектно выглядят завершившиеся на днях в ВС РФ испытания ЗРК С-500 "Прометей", предназначенного для уничтожения гиперзвуковых вооружений, которых нет нигде в мире, кроме России.Учитывая, что "все эти испытания – тоже политика, война информационная", то и здесь у России очередная победа, весомость которой сложно переоценить, уверен эксперт."Также это попытка охладить горячие головы отставных генералов и тех западных политиков, которые забыли, в каком мире живут, и против какой страны пытаются вести тотальную войну. Против ядерной державы это как минимум глупо", – заключил эксперт.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек американским танкам Abrams участь немецких Leopard 2 и британских Challenger, обосновав свою позицию цифрами. А руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров назвал еще одну причину, по которой, по его мнению, западные танки не пройдут испытание в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – Нуланд С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
https://crimea.ria.ru/20240227/ukraina-budet-krayney-v-chem-glavnyy-smysl-zayavleniy-partnerov-v-parizhe-1135247770.html
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мнения, вадим колесниченко, танки abrams, авдеевка, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, поставки западного оружия украине, украина
Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт

Уничтожение Abrams в Авдеевке говорит о переломном моменте в зоне спецоперации – эксперт

19:13 27.02.2024 (обновлено: 19:20 27.02.2024)
 
© ROMEO GACADАмериканский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
© ROMEO GACAD
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Уничтожение российской армией очередной широко разрекламированной американской техники – танка Abrams – свидетельствует о том, что в зоне спецоперации наступает переломный момент. При этом Запад не спешит помогать Украине, чтобы не делать антирекламы своей "выставочной" технике в реальном бою. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Вадим Колесниченко об уничтожении танка Abrams в Авдеевке
19:13

Переломный момент

В условиях современной войны танки – оружие прорыва, когда оно работает в массе в рамках спецоперации и поддерживается с воздуха и земли, пояснил он. При этом, выполнив свою задачу, живут они на поле боя недолго, отмечает Колесниченко.
Но Abrams берегли как зеницу ока: еще несколько месяцев назад иностранные и украинские эксперты говорили, что импортную технику ВСУ пытаются сберечь для концентрации некоего своего удара, подчеркнул он. А значит, в зоне СВО сегодня наступает некий переломный момент, считает эксперт.
"Потому что есть еще и политическая составляющая для Украины: напряженность в обществе и требование от инвесторов и спонсоров, чтобы были какие-то реально предприняты действия. Вот поэтому они начинают вбрасывать отдельно взятые единицы западных вооружений", – сказал Колесниченко.

Удар по имиджу "партнеров"

При этом подбитый Abrams – позитивный момент не только потому, что ВСУ кидают в бой последнее и особо ценное на фоне нехватки вооружений, добавил эксперт. Но и потому, что это очередной удар по имиджу западных партнеров Киева, из-за чего они, хоть и много говорят, на деле уже не так спешат помогать Украине оружием, чтобы не выставлять себя в невыгодном свете, считает Колесниченко.

"Ведь любые военные действия – это в том числе способ презентации, своеобразная реклама своих вооружений. Вот почему и Leopard постарались убрать с линии боевого соприкосновения. И у ЗРК Patriot не очень хорошая карма получается", – рассуждает Колесниченко.

Также эксперт напомнил, что в связи с тем, что поставки F-16 Киеву тормозятся, Украиной были начаты переговоры с Францией по поставкам самолетов Mirage. Но Макрон открещивается от этой сделки, потому что задача – защитить интересы своего военно-промышленного комплекса.
"Ведь одно дело, когда техника и вооружение на выставках международных и там показывают ее характеристики, и исходя из них оружие продается. Другое дело, когда это оружие в реальных боевых действиях в соприкосновении с противником – это лучше всего о нем говорит", – добавил Колесниченко.

Охладить горячие головы

Колесниченко подчеркнул, что на фоне происходящего весьма эффектно выглядят завершившиеся на днях в ВС РФ испытания ЗРК С-500 "Прометей", предназначенного для уничтожения гиперзвуковых вооружений, которых нет нигде в мире, кроме России.

"Мы по своим пробным ракетам проводили пуски, и Министерство обороны признало их успешными. Это говорит о том, что у нас есть не только гиперзвуковое вооружение, которого нет ни у кого в мире – и, как сказал президент, в ближайшие 5–10 лет не будет, – но у нас есть уже и средства его поражения", – отметил Колесниченко.

Учитывая, что "все эти испытания – тоже политика, война информационная", то и здесь у России очередная победа, весомость которой сложно переоценить, уверен эксперт.
"Также это попытка охладить горячие головы отставных генералов и тех западных политиков, которые забыли, в каком мире живут, и против какой страны пытаются вести тотальную войну. Против ядерной державы это как минимум глупо", – заключил эксперт.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов предрек американским танкам Abrams участь немецких Leopard 2 и британских Challenger, обосновав свою позицию цифрами. А руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров назвал еще одну причину, по которой, по его мнению, западные танки не пройдут испытание в зоне СВО.
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