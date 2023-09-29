https://crimea.ria.ru/20230929/million-za-leopard-voennye-vs-rf-poluchili-sertifikaty-za-podbityy-tanka-1131738843.html

Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк

Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк

Сертификаты на получение дополнительных денежных средств получили военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые уничтожили... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T08:52

2023-09-29T08:52

2023-09-29T09:02

новости

танки leopard

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Сертификаты на получение дополнительных денежных средств получили военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые уничтожили немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что вражеская техника была подбита в бою на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали попытку наступления противника.В Telegram-канале Минобороны также опубликованы кадры с награждением военных – в руках военнослужащий держит сертификат на сумму в один миллион рублей.В оборонном ведомстве напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет БПЛА-разведчика."Расчет (гаубицы Д--30 - ред.) незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу", - уточнили в Минобороны.Экипажу второго танка немецкого Leopard удалось выбраться из танка, однако саму боевую машину спасти им не удалось, заявили в ведомстве.Ранее власти Запорожской области сообщили, что российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентябряГорящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из СШАГорят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, танки leopard, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот