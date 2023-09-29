https://crimea.ria.ru/20230929/million-za-leopard-voennye-vs-rf-poluchili-sertifikaty-za-podbityy-tanka-1131738843.html
Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
Сертификаты на получение дополнительных денежных средств получили военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые уничтожили... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T08:52
2023-09-29T08:52
2023-09-29T09:02
новости
танки leopard
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130471359_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_875a75309bd80182775d355e1b66760f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Сертификаты на получение дополнительных денежных средств получили военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые уничтожили немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что вражеская техника была подбита в бою на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали попытку наступления противника.В Telegram-канале Минобороны также опубликованы кадры с награждением военных – в руках военнослужащий держит сертификат на сумму в один миллион рублей.В оборонном ведомстве напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет БПЛА-разведчика."Расчет (гаубицы Д--30 - ред.) незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу", - уточнили в Минобороны.Экипажу второго танка немецкого Leopard удалось выбраться из танка, однако саму боевую машину спасти им не удалось, заявили в ведомстве.Ранее власти Запорожской области сообщили, что российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила 17 тысяч боевиков ВСУ с начала сентябряГорящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из СШАГорят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130471359_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6d79101fef8bef17fc42c83713fd8ac7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, танки leopard, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Миллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
Военнослужащие ВС РФ получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
08:52 29.09.2023 (обновлено: 09:02 29.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Сертификаты на получение дополнительных денежных средств получили военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которые уничтожили немецкий танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеская техника была подбита в бою на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа сорвали попытку наступления противника.
В Telegram-канале Минобороны также опубликованы кадры с награждением военных – в руках военнослужащий держит сертификат на сумму в один миллион рублей.
"На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск "Запад" военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств. Военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтоживших данный танк, представляли командир орудия Д-30 с позывным "Стёпа" и начальник расчета БПЛА с позывным "Гамлет", - отмечено в сообщении.
В оборонном ведомстве напомнили, что боевую технику ВСУ выследил расчет БПЛА-разведчика.
"Расчет (гаубицы Д--30 - ред.) незамедлительно открыл прицельный огонь. И с первого же выстрела остановил западную военную технику, попав снарядом в гусеницу", - уточнили в Минобороны.
Экипажу второго танка немецкого Leopard удалось выбраться из танка, однако саму боевую машину спасти им не удалось, заявили в ведомстве.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка
Challenger 2 на Запорожском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: