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Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
евгений балицкий
challenger
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, разведка выяснила, что в распоряжении ВСУ на Запорожском направлении имеется еще шесть британских танков: четыре – под Степногорском (Васильевский район) и два – в Орехове (Пологовский район).Ворио губернатора также добавил, что за период контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска уничтожили 11 немецких танков Leopard.Ранее газета The Guardian сообщила, что российские войска в зоне СВО впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2. Издание отметило, что машина поступила на вооружение в 1994 году и до сих пор ни разу не была поражена противником. В 2003 Challenger 2 был уничтожен в Ираке, правда, тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала так называемого наступления потери ВСУ превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВОМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
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евгений балицкий, challenger, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье

Балицкий: два танка Challenger 2 были поражены противотанковыми комплексами "Корнет"

13:15 08.09.2023
 
© Фото: Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
© Фото: Crown Copyright
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Два (танка Challenger 2) вот вышли… Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (Challenger 2 – ред.) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, разведка выяснила, что в распоряжении ВСУ на Запорожском направлении имеется еще шесть британских танков: четыре – под Степногорском (Васильевский район) и два – в Орехове (Пологовский район).
Ворио губернатора также добавил, что за период контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска уничтожили 11 немецких танков Leopard.
Ранее газета The Guardian сообщила, что российские войска в зоне СВО впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2. Издание отметило, что машина поступила на вооружение в 1994 году и до сих пор ни разу не была поражена противником. В 2003 Challenger 2 был уничтожен в Ираке, правда, тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.
14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала так называемого наступления потери ВСУ превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей.
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