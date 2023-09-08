https://crimea.ria.ru/20230908/balitskiy-soobschil-ob-unichtozhenii-dvukh-tankov-challenger-2-na-zaporozhe-1131257941.html
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
евгений балицкий
challenger
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110885/15/1108851560_0:27:966:570_1920x0_80_0_0_2a7e2fdb78529157e6a1aa5bfac65335.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, разведка выяснила, что в распоряжении ВСУ на Запорожском направлении имеется еще шесть британских танков: четыре – под Степногорском (Васильевский район) и два – в Орехове (Пологовский район).Ворио губернатора также добавил, что за период контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска уничтожили 11 немецких танков Leopard.Ранее газета The Guardian сообщила, что российские войска в зоне СВО впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2. Издание отметило, что машина поступила на вооружение в 1994 году и до сих пор ни разу не была поражена противником. В 2003 Challenger 2 был уничтожен в Ираке, правда, тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала так называемого наступления потери ВСУ превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВОМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма
https://crimea.ria.ru/20230905/britanskiy-tank-challenger-2-vpervye-za-30-let-unichtozhen-v-boyu-1131186854.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110885/15/1108851560_87:0:880:595_1920x0_80_0_0_f5afb4f7de7d2ff961daa4d96e6f327d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, challenger, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот
Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
Балицкий: два танка Challenger 2 были поражены противотанковыми комплексами "Корнет"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Два (танка Challenger 2) вот вышли… Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (Challenger 2 – ред.) себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, разведка выяснила, что в распоряжении ВСУ на Запорожском направлении имеется еще шесть британских танков: четыре – под Степногорском (Васильевский район) и два – в Орехове (Пологовский район).
Ворио губернатора также добавил, что за период контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска уничтожили 11 немецких танков Leopard.
Ранее газета The Guardian сообщила, что российские войска в зоне СВО впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2. Издание отметило, что машина поступила на вооружение в 1994 году и до сих пор ни разу не была поражена противником. В 2003 Challenger 2 был уничтожен в Ираке, правда, тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.
14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил
, что с начала так называемого наступления потери ВСУ превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей.
Читайте также на РИА Новости Крым: