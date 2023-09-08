https://crimea.ria.ru/20230908/balitskiy-soobschil-ob-unichtozhenii-dvukh-tankov-challenger-2-na-zaporozhe-1131257941.html

Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье

Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье

Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T13:15

2023-09-08T13:15

2023-09-08T13:15

евгений балицкий

challenger

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110885/15/1108851560_0:27:966:570_1920x0_80_0_0_2a7e2fdb78529157e6a1aa5bfac65335.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, разведка выяснила, что в распоряжении ВСУ на Запорожском направлении имеется еще шесть британских танков: четыре – под Степногорском (Васильевский район) и два – в Орехове (Пологовский район).Ворио губернатора также добавил, что за период контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении российские войска уничтожили 11 немецких танков Leopard.Ранее газета The Guardian сообщила, что российские войска в зоне СВО впервые уничтожили в бою британский танк Challenger 2. Издание отметило, что машина поступила на вооружение в 1994 году и до сих пор ни разу не была поражена противником. В 2003 Challenger 2 был уничтожен в Ираке, правда, тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.14 танков Challenger были переданы Украине в начале этого года и поступили в 82-ю украинскую десантно-штурмовую бригаду. Это соединение сейчас воюет в районе села Работино.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала так называемого наступления потери ВСУ превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВОМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУКогда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

https://crimea.ria.ru/20230905/britanskiy-tank-challenger-2-vpervye-za-30-let-unichtozhen-v-boyu-1131186854.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, challenger, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот