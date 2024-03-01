Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240301/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1135339376.html
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T13:58
2024-03-01T13:58
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135339613_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_67637e311ac47fad7a90e23bb4c61ef0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки ДНР.Также российские войска за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп в районах Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля заявил, что с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ.По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за суткиЧто показал горящий Abrams в зоне СВО – экспертАвдеевку полностью зачистили от ВСУ – Пушилин
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135339613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97f709a2f8244e06f5655c05b857231a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю

Армия России освободила три населенных пункта за неделю на Авдеевском направлении в ДНР

13:58 01.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки ДНР.
Также российские войска за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп в районах Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского.
За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе американский Abrams, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля заявил, что с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ.
По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
Авдеевку полностью зачистили от ВСУ – Пушилин
 
АвдеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Крымский мост открыт
16:32В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
16:27РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
16:04В Севастополе военные задействовали дым для маскировки
16:02В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет Taurus
15:53Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке
15:46Медведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвера
15:40В Севастополе работает система ПВО
15:34Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога
15:33Крымский мост закрыт для движения транспорта
15:23В библиотеках и музеях Крыма пройдут лекции по финансовой грамотности
15:17В Керчи автомобиль загорелся прямо на дороге
15:06Шольц никогда не был так близок к провалу – Косачев о переговорах немцев
15:02У Крымского моста растет очередь
14:57Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт
14:29Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
14:24Более 100 безуспешных атак: ВСУ потеряли 7370 боевиков
14:09Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
13:58Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
13:30Массированные удары: уничтожены производство дронов ВСУ и базы наемников
Лента новостейМолния