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Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T13:58
2024-03-01T13:58
2024-03-01T13:58
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки ДНР.Также российские войска за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп в районах Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля заявил, что с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ.По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за суткиЧто показал горящий Abrams в зоне СВО – экспертАвдеевку полностью зачистили от ВСУ – Пушилин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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авдеевка, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю
Армия России освободила три населенных пункта за неделю на Авдеевском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки ДНР.
Также российские войска за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп в районах Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского.
За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе американский Abrams, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля заявил, что с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории
в новых субъектах РФ.
По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
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