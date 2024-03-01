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Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю

Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Армия России освободила три населенных пункта в ДНР за неделю

Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T13:58

2024-03-01T13:58

2024-03-01T13:58

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшую неделю освободили три населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике и продолжили продвигаться на запад. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и теробороны в районах Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки ДНР.Также российские войска за неделю отразили 48 контратак штурмовых групп в районах Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля заявил, что с начала года российские войска освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ.По его словам, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за суткиЧто показал горящий Abrams в зоне СВО – экспертАвдеевку полностью зачистили от ВСУ – Пушилин

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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