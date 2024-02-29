https://crimea.ria.ru/20240229/armiya-rossii-unichtozhila-1325-boevikov-vsu-za-sutki-1135308454.html

Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки

Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки

Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили до 1325 боевиков, по четырем направлениям фронта заняты более выгодные позиции и рубежи. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:16

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135219769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fe30d3cecbffbaca37dc9518f937843.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили до 1325 боевиков, по четырем направлениям фронта заняты более выгодные позиции и рубежи. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до полусотни боевиков, а также танк, две бронемашины и три автомобиля.На Донецком направлении противник понес значительные потери - до 600 военнослужащих. Кроме того, сожжены два танка, два БТР и десять автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.На Авдеевском направлении уничтожены до 495-ти боевиков, семь танков, две БМП пехоты, четыре боевые бронемашины одиннадцать автомобилей. Поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, также выведены из строя три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 50-ти человек, пять автомобилей и станцию РЭБ "Буковель-AD".На данном направлении российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, враг пытался прорваться на пяти лодках. Потери противника составили до 25-ти боевиков украинских, один взят в плен.Также за сутки армия России продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск поражено три пункта управления ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктураПутин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВОСыркий обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, харьковская область, инфографика