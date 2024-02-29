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Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили до 1325 боевиков, по четырем направлениям фронта заняты более выгодные позиции и рубежи. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:16
2024-02-29T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили до 1325 боевиков, по четырем направлениям фронта заняты более выгодные позиции и рубежи. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до полусотни боевиков, а также танк, две бронемашины и три автомобиля.На Донецком направлении противник понес значительные потери - до 600 военнослужащих. Кроме того, сожжены два танка, два БТР и десять автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.На Авдеевском направлении уничтожены до 495-ти боевиков, семь танков, две БМП пехоты, четыре боевые бронемашины одиннадцать автомобилей. Поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, также выведены из строя три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 50-ти человек, пять автомобилей и станцию РЭБ "Буковель-AD".На данном направлении российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, враг пытался прорваться на пяти лодках. Потери противника составили до 25-ти боевиков украинских, один взят в плен.Также за сутки армия России продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск поражено три пункта управления ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни взрывов в городах Украины - повреждена инфраструктураПутин рассказал о новейших системах вооружения в зоне СВОСыркий обвинил командиров ВСУ в просчетах из-за Авдеевки
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, харьковская область, инфографика
Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки

ВС России за сутки уничтожили 1325 боевиков ВСУ в зоне спецоперации - Минобороны

13:16 29.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили до 1325 боевиков, по четырем направлениям фронта заняты более выгодные позиции и рубежи. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
Сводка Минобороны России 29 февраля 2024
На Купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до полусотни боевиков, а также танк, две бронемашины и три автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и орудие Д-30", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.
На Донецком направлении противник понес значительные потери - до 600 военнослужащих. Кроме того, сожжены два танка, два БТР и десять автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
На Авдеевском направлении уничтожены до 495-ти боевиков, семь танков, две БМП пехоты, четыре боевые бронемашины одиннадцать автомобилей. Поражены три гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, также выведены из строя три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Херсонском направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 50-ти человек, пять автомобилей и станцию РЭБ "Буковель-AD".
На данном направлении российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, враг пытался прорваться на пяти лодках. Потери противника составили до 25-ти боевиков украинских, один взят в плен.
Также за сутки армия России продвинулась вперед почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.
На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск поражено три пункта управления ВСУ.
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