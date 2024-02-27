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Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года
Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года
Российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T13:58
2024-02-27T14:04
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.В частности, за последнюю неделю российские подразделения выбили боевиков из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной РеспубликиНа других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.17 февраля российские войска освободили Авдеевку – северный пригород Донецкаи мощный укрепрайон ВСУ. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхДепутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что после бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, коллегия минобороны рф, россия
Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года

Новости СВО: армия России освободила 327 квадратных километров территорий с начала года

13:58 27.02.2024 (обновлено: 14:04 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
"После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ. С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации", – сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.
В частности, за последнюю неделю российские подразделения выбили боевиков из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики
На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.
"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", – добавил министр.
17 февраля российские войска освободили Авдеевку – северный пригород Донецкаи мощный укрепрайон ВСУ. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.
Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях
Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что после бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.
По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииСергей ШойгуКоллегия Минобороны РФРоссия
 
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