https://crimea.ria.ru/20240227/novosti-svo-rossiya-osvobodila-327-kvadratnykh-km-territoriy-s-nachala-goda-1135245802.html

Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года

Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Новости СВО: Россия освободила 327 квадратных км территорий с начала года

Российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T13:58

2024-02-27T13:58

2024-02-27T14:04

новости сво

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские войска с начала года освободили 327 квадратных километров территории в новых субъектах РФ, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.В частности, за последнюю неделю российские подразделения выбили боевиков из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной РеспубликиНа других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.17 февраля российские войска освободили Авдеевку – северный пригород Донецкаи мощный укрепрайон ВСУ. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов преступного киевского режима.Командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направленияхДепутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что после бегства из Авдеевки ВСУ имеют высокие шансы потерять Купянск и Харьков, если Запад не поставит Киеву дальнобойные ракеты и истребители F-16.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после освобождения Авдеевки у ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения образовалось множество "слабых точек". Каждая из них требует людских резервов, материального снабжения, боеприпасов и военной техникой, которых у киевского режима нет.По мнению аналитика, после освобождения Авдеевки российские силы продолжат брать другие населенные пункты и развивать наступление на разных линиях фронта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, коллегия минобороны рф, россия