https://crimea.ria.ru/20240226/avdeevku-polnostyu-zachistili-ot-vsu---pushilin-1135215156.html

Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин

Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин

Авдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T12:18

2024-02-26T12:18

2024-02-26T12:37

авдеевка

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донецкая народная республика (днр)

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Авдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.При этом, по словам главы ДНР, минная опасность в населенном пункте сохраняется, разминирование еще не проведено. Также Пушилин добавил, что в освобожденной Авдеевке остаются несколько сотен гражданских и анонсировал масштабную работу по восстановлению города, которую будут проводить за счет федеральных средств."После того, как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне", - сказал глава региона.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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2024

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авдеевка, новости сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии