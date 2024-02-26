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Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
Авдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T12:18
2024-02-26T12:18
2024-02-26T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Авдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.При этом, по словам главы ДНР, минная опасность в населенном пункте сохраняется, разминирование еще не проведено. Также Пушилин добавил, что в освобожденной Авдеевке остаются несколько сотен гражданских и анонсировал масштабную работу по восстановлению города, которую будут проводить за счет федеральных средств."После того, как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне", - сказал глава региона.Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Читайте также на РИА Новости Крым:После Авдеевки будут Купянск и Харьков – нардеп ВР предупредила украинцев Армия России наступает на Авдеевском и Донецком направлениях Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении Авдеевки
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авдеевка, новости сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
12:18 26.02.2024 (обновлено: 12:37 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Авдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Исходя из того, что там очень много объектов уже проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена ", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
При этом, по словам главы ДНР, минная опасность в населенном пункте сохраняется, разминирование еще не проведено. Также Пушилин добавил, что в освобожденной Авдеевке остаются несколько сотен гражданских и анонсировал масштабную работу по восстановлению города, которую будут проводить за счет федеральных средств.
"После того, как будет проведено разминирование, произведен разбор завалов... будет дополнительно составлен мастер-план, тогда будет приниматься окончательное решение на федеральном уровне", - сказал глава региона.
Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике ранее полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил
президенту РФ Владимиру Путину 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
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