https://crimea.ria.ru/20240307/spustya-2-goda-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-demobilizatsii-srochnikov-1135498860.html

Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Призванных более двух лет назад в ряды вооруженных сил Украины срочников начнут увольнять в запас с апреля. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T22:41

2024-03-07T22:41

2024-03-07T22:41

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

владимир зеленский (президент украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призванных более двух лет назад в ряды вооруженных сил Украины срочников начнут увольнять в запас с апреля. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского.В документе отмечается, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.Седьмого февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении мобилизации. В нем уже содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, владимир зеленский (президент украины), новости