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Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников
Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников
Призванных более двух лет назад в ряды вооруженных сил Украины срочников начнут увольнять в запас с апреля. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T22:41
2024-03-07T22:41
украина
всу (вооруженные силы украины)
в мире
владимир зеленский (президент украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призванных более двух лет назад в ряды вооруженных сил Украины срочников начнут увольнять в запас с апреля. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского.В документе отмечается, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.Седьмого февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении мобилизации. В нем уже содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, владимир зеленский (президент украины), новости
Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Украинских срочников начнут увольнять в запас в апреле-мае 2024 года

22:41 07.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Призванных более двух лет назад в ряды вооруженных сил Украины срочников начнут увольнять в запас с апреля. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Уволить в апреле – мае 2024 года в запас из вооруженных сил Украины, государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок воинской службы которых.... закончился во время действия военного положения", - говорится в указе.
В документе отмечается, что это касается тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.
Седьмого февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об усилении мобилизации. В нем уже содержатся нормы о постановке на воинский учет ранее судимых граждан, а также о добровольной мобилизации осужденных, отбывающих условный срок.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреВладимир Зеленский (президент Украины)Новости
 
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