https://crimea.ria.ru/20240319/pereoborudovannaya-raketa-s-200-sbita-nad-kurskoy-oblastyu-1135853713.html

Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью

Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью

Ракеты уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T23:14

2024-03-19T23:14

2024-03-19T23:19

курская область

происшествия

белгородская область

пво

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министерство обороны рф

безопасность

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обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ракеты уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.До этого в обоих областях была объявлена ракетная опасность.В Минобороны уточняют, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью также сбита ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.Ранее военное ведомство сообщало, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки c применением 10 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Белгородской области.Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подростокВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами VampireЖитель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

курская область

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