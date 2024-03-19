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Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
Ракеты уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T23:14
2024-03-19T23:19
курская область
происшествия
белгородская область
пво
поставки западного оружия украине
министерство обороны рф
безопасность
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ракеты уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.До этого в обоих областях была объявлена ракетная опасность.В Минобороны уточняют, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью также сбита ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.Ранее военное ведомство сообщало, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки c применением 10 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Белгородской области.Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подростокВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами VampireЖитель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
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курская область, происшествия, белгородская область, пво, поставки западного оружия украине, министерство обороны рф, безопасность, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы курской области, новости
Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью

Ракеты С-200 и Patriot уничтожены ПВО над Курской и Белгородской областями – Минобороны

23:14 19.03.2024 (обновлено: 23:19 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Ракеты уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
До этого в обоих областях была объявлена ракетная опасность.
"Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Курской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточняют, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью также сбита ракета зенитного ракетного комплекса Patriot.
Ранее военное ведомство сообщало, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки c применением 10 ракет реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по Белгородской области.
Утром над областью были уничтожены 9 снарядов Vampire. При этом в результате обстрелов региона со стороны ВСУ за день ранены два подростка и двое взрослых.
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