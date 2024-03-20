Рейтинг@Mail.ru
Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/dosrochnye-kanikuly-i-distant-resheniya-opershtaba-belgorodskoy-oblasti-1135857346.html
Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начались досрочно, уже с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T08:27
2024-03-20T08:44
вячеслав гладков
новости
белгородская область
белгород
школа
дистант
каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1e/1118885240_0:77:3371:1973_1920x0_80_0_0_8645f36661cdc9647d9ac79def514ad3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начались досрочно, уже с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее глава области объявил, что понедельник и вторник объявляются выходными в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре из-за оперативной обстановки. Также принято решение вывезти в другие регионы России около девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать."На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", – подчеркнул губернатор.Также было принято решение о том, что в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться поверка счетчиков. К жителям тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, не будут применяться штрафные санкции.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Из села в Белгородской области эвакуируют жителейВ тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подростокВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1e/1118885240_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_df656fd5653a60c0b17af664d50f53d5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, школа, дистант, каникулы
Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области

Школьники приграничных районов Белгородской области уходят на каникулы раньше срока

08:27 20.03.2024 (обновлено: 08:44 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начались досрочно, уже с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава области объявил, что понедельник и вторник объявляются выходными в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре из-за оперативной обстановки. Также принято решение вывезти в другие регионы России около девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.

"Приняли решение, что до конца этой недели – среда, четверг, пятница – начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах – дистант без присутствия преподавателей в зданиях", – рассказал Гладков о решениях, которые принял Оперативный штаб.

Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать.
"На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", – подчеркнул губернатор.
Также было принято решение о том, что в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться поверка счетчиков. К жителям тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, не будут применяться штрафные санкции.
С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьБелгородШколаДистантКаникулы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
08:27Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
08:05В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
07:39В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
07:10Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе
06:43Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
06:10Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
06:03На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров
00:07В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
00:01Туманы и дожди окутают Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:47Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке
23:33Главные новости Крыма: 19 марта
23:14Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
23:06Главное за день: 19 марта
22:58Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
22:3710 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
22:27"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
22:03На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
21:45Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Лента новостейМолния