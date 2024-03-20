https://crimea.ria.ru/20240320/dosrochnye-kanikuly-i-distant-resheniya-opershtaba-belgorodskoy-oblasti-1135857346.html

Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области

Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начались досрочно, уже с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T08:27

2024-03-20T08:27

2024-03-20T08:44

вячеслав гладков

новости

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школа

дистант

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начались досрочно, уже с сегодняшнего дня. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее глава области объявил, что понедельник и вторник объявляются выходными в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре из-за оперативной обстановки. Также принято решение вывезти в другие регионы России около девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать."На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника уже по всей области будут плановые каникулы в школах", – подчеркнул губернатор.Также было принято решение о том, что в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться поверка счетчиков. К жителям тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, не будут применяться штрафные санкции.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Из села в Белгородской области эвакуируют жителейВ тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подростокВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, школа, дистант, каникулы