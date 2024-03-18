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Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T21:19
2024-03-18T21:19
2024-03-18T21:21
белгородская область
вячеслав гладков
эвакуация
новости
министерство обороны рф
отряды самообороны
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На время работ власти решили часть жителей села временно перевезти в село Ракитное, где разместят их во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг, написал губернатор.Также глава региона сообщил, что был проведен подворовой обход и предупреждены жители. Утром будут поданы автобусы. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека.В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, вячеслав гладков, эвакуация, новости, министерство обороны рф, отряды самообороны, происшествия
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
Жителей села под Белгородом вывезут для ликвидации взрывоопасного предмета – Гладков
21:19 18.03.2024 (обновлено: 21:21 18.03.2024)