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Из села в Белгородской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T21:19
2024-03-18T21:21
белгородская область
вячеслав гладков
эвакуация
новости
министерство обороны рф
отряды самообороны
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На время работ власти решили часть жителей села временно перевезти в село Ракитное, где разместят их во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг, написал губернатор.Также глава региона сообщил, что был проведен подворовой обход и предупреждены жители. Утром будут поданы автобусы. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека.В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, эвакуация, новости, министерство обороны рф, отряды самообороны, происшествия
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей

Жителей села под Белгородом вывезут для ликвидации взрывоопасного предмета – Гладков

21:19 18.03.2024 (обновлено: 21:21 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения", – говорится в сообщении.
На время работ власти решили часть жителей села временно перевезти в село Ракитное, где разместят их во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг, написал губернатор.
Также глава региона сообщил, что был проведен подворовой обход и предупреждены жители. Утром будут поданы автобусы. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.
После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека.
В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.
Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.
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Белгородская областьВячеслав ГладковЭвакуацияНовостиМинистерство обороны РФОтряды самообороныПроисшествия
 
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