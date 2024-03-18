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Из села в Белгородской области эвакуируют жителей

Из села в Белгородской области эвакуируют жителей - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Из села в Белгородской области эвакуируют жителей

После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T21:19

2024-03-18T21:19

2024-03-18T21:21

белгородская область

вячеслав гладков

эвакуация

новости

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После обнаружения взрывоопасного предмета в одном из сел Белгородской области часть жителей вывезут на время работ по его извлечению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На время работ власти решили часть жителей села временно перевезти в село Ракитное, где разместят их во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг, написал губернатор.Также глава региона сообщил, что был проведен подворовой обход и предупреждены жители. Утром будут поданы автобусы. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека.В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, эвакуация, новости, министерство обороны рф, отряды самообороны, происшествия