Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев
Сильный ветер повалил 30 деревьев в Симферополе – власти
© РИА Новости КрымПоследствия сильного ветра в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу бушует штормовой ветер. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже порядка 30 обращений. Ликвидируют последствия разгулявшейся стихии десять бригад. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации крымской столицы.
"По состоянию на 16:30 поступило порядка 30 обращений. От муниципального предприятия "Город" работает пять бригад на распиле и погрузке (упавших веток и деревьев – ред.) и пять бригад занимается вывозом порубочных остатков, веток. Всего задействовано порядка 45 человек", - рассказали в администрации.
Также в администрации отметили, что заявки продолжают поступать. Служба работает в круглосуточном режиме.
Власти крымской столицы просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и по возможности остаться дома, поскольку ветер пока не стихает.
Ранее сообщалось, что в разных регионах Крыма фиксируют аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде.
В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.
Из-за погоды временно не работает и Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и в течение 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым: