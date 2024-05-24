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Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев
Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев
В Симферополе в пятницу бушует штормовой ветер. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:45
2024-05-24T17:45
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу бушует штормовой ветер. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже порядка 30 обращений. Ликвидируют последствия разгулявшейся стихии десять бригад. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации крымской столицы.Также в администрации отметили, что заявки продолжают поступать. Служба работает в круглосуточном режиме.Власти крымской столицы просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и по возможности остаться дома, поскольку ветер пока не стихает.Ранее сообщалось, что в разных регионах Крыма фиксируют аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде.В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.Из-за погоды временно не работает и Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и в течение 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормЧего ждать от погоды в Крыму в пятницуУраганный ветер до 35 метров в секунду ожидают на Черноморском побережье
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Ураган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьев

Сильный ветер повалил 30 деревьев в Симферополе – власти

17:45 24.05.2024
 
© РИА Новости КрымПоследствия сильного ветра в Крыму
Последствия сильного ветра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу бушует штормовой ветер. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило уже порядка 30 обращений. Ликвидируют последствия разгулявшейся стихии десять бригад. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации крымской столицы.

"По состоянию на 16:30 поступило порядка 30 обращений. От муниципального предприятия "Город" работает пять бригад на распиле и погрузке (упавших веток и деревьев – ред.) и пять бригад занимается вывозом порубочных остатков, веток. Всего задействовано порядка 45 человек", - рассказали в администрации.

Также в администрации отметили, что заявки продолжают поступать. Служба работает в круглосуточном режиме.
Власти крымской столицы просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и по возможности остаться дома, поскольку ветер пока не стихает.
Ранее сообщалось, что в разных регионах Крыма фиксируют аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде.
В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.
Из-за погоды временно не работает и Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и в течение 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
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