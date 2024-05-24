https://crimea.ria.ru/20240524/v-sevastopole-zakryt-reyd---na-konechnykh-dobavyat-avtobusy-1137545358.html

В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы

В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы

Дополнительный общественный транспорт пустят в Севастополе из-за приостановки движения катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T11:55

2024-05-24T11:55

2024-05-24T11:55

севастополь

общественный транспорт

логистика

новости крыма

общество

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дополнительный общественный транспорт пустят в Севастополе из-за приостановки движения катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение морского пассажирского транспорта в городе было остановлено в пятницу утром в связи с усилением северо-восточного ветра до 17 м/с и волнения моря. Также из-за погодных условий временно не работает керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуВетер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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