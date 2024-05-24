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В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
Дополнительный общественный транспорт пустят в Севастополе из-за приостановки движения катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T11:55
2024-05-24T11:55
2024-05-24T11:55
севастополь
общественный транспорт
логистика
новости крыма
общество
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Дополнительный общественный транспорт пустят в Севастополе из-за приостановки движения катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение морского пассажирского транспорта в городе было остановлено в пятницу утром в связи с усилением северо-восточного ветра до 17 м/с и волнения моря. Также из-за погодных условий временно не работает керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуВетер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, общественный транспорт, логистика, новости крыма, общество, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
Дополнительные автобусы запустят в Севастополе после закрытия рейда