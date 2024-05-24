https://crimea.ria.ru/20240524/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1137541253.html

Работа керченской паромной переправы приостановлена

Работа керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Работа керченской паромной переправы приостановлена

Работа керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T09:51

2024-05-24T09:51

2024-05-24T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Работа керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщает Минтранс Крыма."Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что работа паромной переправы осложняется при ветре: при порывах 0-12 м/с - работают все 7 паромов; 12-15 м/с - работают только автомобильные паромы, железнодорожные не работают; 15-17 м/с - работают только большие автомобильные паромы. При тумане паромная переправа не работает.На данный момент в расположении Керченской паромной переправы имеются 7 паромов: 2 парома железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; 2 парома малых автомобильных "Керченский-2" и "Ейск"; 3 парома больших автомобильных – "Лаврентий", "Панагия" и "Мария". Малый автомобильный паром "Ейск" находится на ремонте."В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. За минувшие сутки было реализовано 10 рейсов, перевезено 378 единиц автотранспорта, 537 пассажиров, 32 вагона", - добавляют в Минтрансе РК.В целях безопасности Керченская паромная переправа работает только в светлое время суток.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму предупредили о трехдневном шторме.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделюВетер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм

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