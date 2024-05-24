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Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм

Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и волнением моря. Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Яменсков. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T09:21

2024-05-24T09:21

2024-05-24T09:50

штормовое предупреждение

погода

новороссийск

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и волнением моря. Об этом сообщил замглавы администрации города Александр Яменсков.По данным регионального Главка МЧС, в пятницу на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 21-26 м/с. Температура воздуха днем +25…+30 градусов.По Краснодарскому краю ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в отдельных районах 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на Азовском побережье +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов, в горах ночью +5…+10, днем +15…+20 градусов.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму предупредили о трехдневном шторме.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода, новороссийск, краснодарский край, новости