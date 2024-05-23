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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Севастополе закрыли рейд

Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T22:19

2024-05-23T22:19

2024-05-23T22:48

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Движение паромов и катеров было возобновлено спустя полчаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма