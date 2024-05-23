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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Севастополе закрыли рейд
Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T22:19
2024-05-23T22:19
2024-05-23T22:48
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общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Движение паромов и катеров было возобновлено спустя полчаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:19 23.05.2024 (обновлено: 22:48 23.05.2024)