Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/v-sevastopole-zakryli-reyd-1137536705.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Севастополе закрыли рейд
Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T22:19
2024-05-23T22:48
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.Движение паромов и катеров было возобновлено спустя полчаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили движение морского транспорта

22:19 23.05.2024 (обновлено: 22:48 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе остановлено морское сообщение в бухте. Паромы и катера временно не перевозят пассажиров. Об этом сообщил городской дептранс.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается.
Движение паромов и катеров было возобновлено спустя полчаса.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:26Опубликовано предварительное расследование крушения вертолета Раиси
23:17Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
23:04Главные новости Крыма: 23 мая
22:47В МАГАТЭ заявили о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
22:41Главное за день: 23 мая
22:19В Севастополе закрыли рейд
22:15Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад
21:42Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
21:16Два района Крыма останутся в пятницу без воды: график отключений
20:57Президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в его родном городе Мешхед
20:31Лисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенства
20:17В историческом здании в центре Севастополя появится пятизвездочный отель
19:59Федерация ММА Крыма вошла в пятерку лучших в России
19:46В Евпатории восстановили водоснабжение
19:33Выплаты пострадавшим от ЧС повысят и проиндексируют – поручение Путина
19:12Арестован начальник управления департамента Минобороны по гособоронзаказу
19:10"Впереди много сюрпризов": СБУ снова угрожает Крымскому мосту
18:43Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
18:31Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
18:22В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
Лента новостейМолния