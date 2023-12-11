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В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
В Севастополе впервые после шторма, разрушившего морские причалы, запускают на линию паром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T19:25
2023-12-11T19:25
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
логистика
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые после шторма, разрушившего морские причалы, запускают на линию паром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Севастополя."Во вторник запускается работа парома. Также внесены изменения в расписание движения пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта – Северная" и "Графская пристань – Голландия", - говорится в сообщении.Пассажирские катера осуществляют движение по маршрутам: Графская пристань – Северная, Графская пристань – Голландия, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Артиллерийская бухта – Северная. С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте Севдортранса.Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнил глава региона, в первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, капитальный ремонт которого был запланирован на 2025 год. На время проектных работ причал будет восстановлен хозспособом.Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертПаром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправыПассажирские катера в Севастополе приостановили движение
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, логистика, транспорт, новости крыма
В Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров

В Севастополе после восстановления разрушенных штормом причалов запускают паром

19:25 11.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые после шторма, разрушившего морские причалы, запускают на линию паром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Севастополя.
"Во вторник запускается работа парома. Также внесены изменения в расписание движения пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта – Северная" и "Графская пристань – Голландия", - говорится в сообщении.
Пассажирские катера осуществляют движение по маршрутам: Графская пристань – Северная, Графская пристань – Голландия, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Артиллерийская бухта – Северная. С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте Севдортранса.
Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября, накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнил глава региона, в первую очередь речь идет о причале на Радиогорке, капитальный ремонт которого был запланирован на 2025 год. На время проектных работ причал будет восстановлен хозспособом.
Морское движение было частично запущено после обследования причалов водолазами. Пока не работал паром, причал для него использовался для пассажирских катеров.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
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