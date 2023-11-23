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Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
Паром "Мария" временно сняли с рейсов Керченской паромной переправы для подтверждения технической годности судна. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T17:42
2023-11-23T17:59
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Паром "Мария" временно сняли с рейсов Керченской паромной переправы для подтверждения технической годности судна. Об этом сообщили в минтрансе Крыма."В целях поддержания технической годности судна, прохождения очередного освидетельствования и предъявления ФАУ "Российское квалификационное общество" т/х "Мария", работающий на линии порт "Крым" - порт "Кавказ", с 23 ноября 2023 года временно выведен из эксплуатации. Ориентировочный срок возврата на линию - 10 декабря 2023 года", - предупредили в ведомстве.В минтрансе добавили, что это отразится на времени ожидания переправы для грузовиков. "Время ожидания очереди на погрузку грузовых транспортных средств будет увеличено, рекомендуем водителям воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом", - добавили в министерстве.Всего на линии работали пять автомобильно-пассажирских паромов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозку грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.Читайте также на РИА Новости Крым:Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четвергНа Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флотаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, транспорт, морской транспорт, новости крыма, минтранс крыма
Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы

Паром "Мария" сняли с линии Керченской переправы до 10 декабря - Минтранс

17:42 23.11.2023 (обновлено: 17:59 23.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Паром "Мария" временно сняли с рейсов Керченской паромной переправы для подтверждения технической годности судна. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
"В целях поддержания технической годности судна, прохождения очередного освидетельствования и предъявления ФАУ "Российское квалификационное общество" т/х "Мария", работающий на линии порт "Крым" - порт "Кавказ", с 23 ноября 2023 года временно выведен из эксплуатации. Ориентировочный срок возврата на линию - 10 декабря 2023 года", - предупредили в ведомстве.
В минтрансе добавили, что это отразится на времени ожидания переправы для грузовиков.
"Время ожидания очереди на погрузку грузовых транспортных средств будет увеличено, рекомендуем водителям воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом", - добавили в министерстве.
Всего на линии работали пять автомобильно-пассажирских паромов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозку грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
Также водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через новые российские субъекты. По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено проезжать исключительно легковым автомобилям общей массой до 3,5 тонн. На Крымском мосту обязательно проходят досмотр.
Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливПорт КавказПорт КрымТранспортМорской транспортНовости КрымаМинтранс Крыма
 
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