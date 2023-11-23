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Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг
Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг
В Керченском проливе утром в четверг действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-23T10:22
2023-11-23T10:22
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керченский пролив
штормовое предупреждение
новости крыма
порт кавказ
порт крым
морской транспорт
логистика
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За последние сутки выполнено 13 рейсов. Всего с 17 июля паромами через Керченский пролив перевезено 195 908 пассажиров и 65 183 автомобиля.После первого теракта на Крымском мосту 9 октября 2022 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 396 965 пассажиров и 227 186 грузовиков. Паромы выполнили 6 630 рейсов.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро четвергаНочные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четвергСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовое
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керченский пролив, штормовое предупреждение, новости крыма, порт кавказ, порт крым, морской транспорт, логистика, инфографика
Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг

В Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение

10:22 23.11.2023
 
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В Керченском проливе утром в четверг действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Керченская переправа 23.11.23Керченская переправа 23.11.23
"В первой половине дня действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Во второй половине дня, по прогнозу Росгидромета, ветер стихнет до 6-11 м/с. Видимость в проливе хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +2…+4 градуса, температура воды в море +8…+9 градусов", - говорится в сообщении.
За последние сутки выполнено 13 рейсов. Всего с 17 июля паромами через Керченский пролив перевезено 195 908 пассажиров и 65 183 автомобиля.
После первого теракта на Крымском мосту 9 октября 2022 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 396 965 пассажиров и 227 186 грузовиков. Паромы выполнили 6 630 рейсов.
Росморречфлот напоминает, что в настоящее время через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Кроме того, водители могут воспользоваться альтернативным сухопутными маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
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