https://crimea.ria.ru/20231123/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-chetverga-1132987665.html
Обстановка на Крымском мосту на утро четверга
Обстановка на Крымском мосту на утро четверга - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Обстановка на Крымском мосту на утро четверга
По состоянию на 8:00 в четверг очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T08:05
2023-11-23T08:05
2023-11-23T08:05
крымский мост
керчь
тамань
логистика
ситуация на дорогах крыма
транспорт
краснодарский край
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/61/1118126192_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_dc44a3ca6424a522a1b4efaeb3ff527e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 в четверг очередей к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для увеличения пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-na-gazifikatsiyu-i-stroitelstvo-dorog-napravyat-41-mlrd-rubley-1132974168.html
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/61/1118126192_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_306448ff4647ba6230cef0d5b1a8643a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керчь, тамань, логистика, транспорт, краснодарский край, крым
Обстановка на Крымском мосту на утро четверга
На Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани очереди нет