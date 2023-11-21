https://crimea.ria.ru/20231121/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1132922470.html

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

По состоянию на 8:00 вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T08:02

2023-11-21T08:02

2023-11-21T08:04

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма

логистика

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.

https://crimea.ria.ru/20231116/neispravnaya-zaschita-krymskogo-mosta-obvinyaemyy-otpuschen-pod-domashniy-arest-1132827034.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, краснодарский край