https://crimea.ria.ru/20231121/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1132922470.html
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
По состоянию на 8:00 вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T08:02
2023-11-21T08:02
2023-11-21T08:04
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма
логистика
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.
https://crimea.ria.ru/20231116/neispravnaya-zaschita-krymskogo-mosta-obvinyaemyy-otpuschen-pod-domashniy-arest-1132827034.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, логистика, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
На Крымском мосту очередей к досмотровым комплексам нет
08:02 21.11.2023 (обновлено: 08:04 21.11.2023)