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В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T14:21
2024-05-24T14:21
2024-05-24T14:56
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района - Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе - Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште - Рыбачье и Малореченское.Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
https://crimea.ria.ru/20240524/veter-v-krymu-usilitsya-do-25-ms--obyavleno-shtormovoe-1137548197.html
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В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
В Крыму ввели аварийные отключения света из-за подготовки сетей к непогоде - Крымэнерго
14:21 24.05.2024 (обновлено: 14:56 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с объявлением штормового предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и с целью оперативного реагирования на аварии в электросетях, по предприятию введен режим повышенной готовности, организованы дополнительные аварийные бригады, приведены в готовность резервные источники снабжения электроэнергией", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.
Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района - Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.
В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе - Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште - Рыбачье и Малореченское.
Несколько районов Севастополя
в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.
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