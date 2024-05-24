Рейтинг@Mail.ru
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/v-gorodakh-i-poselkakh-kryma-gasnet-svet-iz-za-uragannogo-vetra-1137550494.html
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T14:21
2024-05-24T14:56
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
электричество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_782e00e65d6a22b5f4c27fcfac08d713.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района - Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе - Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште - Рыбачье и Малореченское.Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
https://crimea.ria.ru/20240524/veter-v-krymu-usilitsya-do-25-ms--obyavleno-shtormovoe-1137548197.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730300_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_663e60b38a2422211469d985a5266f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, новости крыма
В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено

В Крыму ввели аварийные отключения света из-за подготовки сетей к непогоде - Крымэнерго

14:21 24.05.2024 (обновлено: 14:56 24.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с объявлением штормового предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и с целью оперативного реагирования на аварии в электросетях, по предприятию введен режим повышенной готовности, организованы дополнительные аварийные бригады, приведены в готовность резервные источники снабжения электроэнергией", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.
Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района - Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.
В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе - Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште - Рыбачье и Малореченское.
Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
В Крыму модернизируют объекты энергетики
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
13:19
Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое
 
Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииЭнергосистема КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25На Крымском мосту растет очередь
15:22В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов
14:59В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
14:21В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
14:16Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся
13:56На совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России
13:54Керчанин до смерти избил сожительницу из ревности
13:51Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности
13:31"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией
13:19Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое
13:12Угрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд
13:02Нарышкин: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ
12:51В Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
12:35В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении
12:13Составлен портрет бизнесмена ко Дню предпринимателя
12:07Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой
11:55В Севастополе закрыт рейд - на конечных добавят автобусы
11:46Из горящего многоквартирного дома в Крыму эвакуировали 15 человек
11:32Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в Бишкеке
11:23В школах Крыма прозвучали последние звонки
Лента новостейМолния