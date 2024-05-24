https://crimea.ria.ru/20240524/v-gorodakh-i-poselkakh-kryma-gasnet-svet-iz-za-uragannogo-vetra-1137550494.html

В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено

В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено

В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T14:21

2024-05-24T14:21

2024-05-24T14:56

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В разных регионах Крыма происходят аварийные отключения света, "Крымэнерго" готовит сети к непогоде, сообщили в пресс-службе компании. По данным пресс-службы, к этому времени аварийные отключения света уже действуют в селе Жаворонки Сакского района, поселке Ленино Ленинского района, ялтинском селе Оползневое, а также в Октябрьском и Цветковом Красногвардейского района.Также без света сейчас остаются ряд сел Бахчисарайского района - Севастьяновка, Нововасильевка, Самохвалово, Казанки, Заветное, Глубокий Яр, Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Новопавловка и Почтовое.В Джанкойском районе без света Стальное, Перепелкино, Многоводное, Родное, Прозрачное и Новоконстантиновка, в Симферопольском районе - Пионерское, Доброе, Андрусово, в Алуште - Рыбачье и Малореченское.Несколько районов Севастополя в пятницу также остаются без света. Подача электроэнергии прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ и продлится до вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

https://crimea.ria.ru/20240524/veter-v-krymu-usilitsya-do-25-ms--obyavleno-shtormovoe-1137548197.html

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