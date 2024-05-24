https://crimea.ria.ru/20240524/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-pyatnitsu-1137534781.html

Где в Севастополе не будет света в пятницу

Где в Севастополе не будет света в пятницу - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Где в Севастополе не будет света в пятницу

Несколько районов Севастополя в пятницу, 24 мая, до вечера останутся без света. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T07:46

2024-05-24T07:46

2024-05-24T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Несколько районов Севастополя в пятницу, 24 мая, до вечера останутся без света. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".В период с 09.00 до 17.00 в течение часа-полтора без электричества будут: ул. Красивая, ул. Волнистая, СТ "Энтузиаст", ул. Городское Шоссе, ул. Дачная, ул. Продольная, ул. Дачная, ул. Борисова, ул. Маячная, ул. Героев Бреста, пр. Столетовский.Света не будет и на улицах Подполковника Бондаря, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Павла Елисова, Танкиста Ревкова.Отключения электроэнергии затронут абонентов по адресам: пер. Блиндажный, ул. Летчицы Е. Бершанской, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, пер. Кирьянова, шоссе Генерала Моргунова, ул. Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии.Без электричества 24 мая будут жители ул. Евгения Реброва, ул. Генерала Рихтера, ул. Генерала Провалова, ул. Генерала Богдановича, ОК ЖСТИЗ "Благополучный", ул. Виктора Калганова, ул. Генерала Рихтера, ул. Большевистская.Останутся без света села: Хмельницкое (ул. Богдановская, ул. Большевистская, ул. Сумская), Терновка (ул. Садовая, ул. Молодежная,, ул. Королева, КСП "Память Ленина"), Родное (ул. Центральная, ул. Водопадная, ул. Сумская).Временно отключат электроэнергию и на следующих улицах: Аллы Оношко, Кряжева, Переяславская, Украинская, Флотская, Казарского, Мазуренко, Вишневая, Весенняя, Калюжного, Серафимовича, Смоленская, Запорожская.Спуск Водопьянова тоже будет без света в пятницу, а также ул. Герцена, ул. Достоевского, пер. Клубный, ул. Менделеева, ул. Молокова, ул. Халтурина, ул. Чернышевского, ул. Челюскинцев, ул. Леваневского, пл. Захарова, ул. Александера, ул. Некрасова, ул. Потемкинцев, ул. Серафимовича, ул. Каховская, ул. Весенняя.Кроме того, временно отключат электроэнергию на улицах Вишневая, Запорожская, Сивашская, Челюскинцев, Кряжева, Тельмана и на Мекензиевых горах (ул. Энергетиков, ул. Приятная, ул. Нефедова, ул. Туманная).Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинРазвожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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