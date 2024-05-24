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Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины
Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины
В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T16:23
2024-05-24T16:29
севастополь
штормовое предупреждение
погода в крыму
происшествия
новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города.Кроме того, появилась заявка, что на улице Горпищенко в доме нет света."Весь район со светом, в одном доме нет. Сетевым организациям дано поручение следить за состоянием линий электропередачи - если есть ветки, которые лежат на проводах, их сразу же нужно убирать", - добавили в правительстве.Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуВетер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, штормовое предупреждение, погода в крыму, происшествия, новости крыма, безопасность
Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины

Из-за сильного ветра в Севастополе падают деревья - повреждены две машины

16:23 24.05.2024 (обновлено: 16:29 24.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевУпавшее дерево в Севастополе
Упавшее дерево в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города.
"Пять упавших деревьев, повреждены две машины. Сейчас разбираются. Дерево живое. Троллейбусные линии не повреждены", - доложили на заседании.
Кроме того, появилась заявка, что на улице Горпищенко в доме нет света.
"Весь район со светом, в одном доме нет. Сетевым организациям дано поручение следить за состоянием линий электропередачи - если есть ветки, которые лежат на проводах, их сразу же нужно убирать", - добавили в правительстве.
Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.
Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.
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