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Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины

Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Штормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины

В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T16:23

2024-05-24T16:23

2024-05-24T16:29

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города.Кроме того, появилась заявка, что на улице Горпищенко в доме нет света."Весь район со светом, в одном доме нет. Сетевым организациям дано поручение следить за состоянием линий электропередачи - если есть ветки, которые лежат на проводах, их сразу же нужно убирать", - добавили в правительстве.Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуВетер до 28 м/с: на Новороссийск идет штормЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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