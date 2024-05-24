https://crimea.ria.ru/20240524/veter-v-krymu-usilitsya-do-25-ms--obyavleno-shtormovoe-1137548197.html

Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое

Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Ветер в Крыму усилится до 25 м/с – объявлено штормовое

На пятницу и выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T13:19

2024-05-24T13:19

2024-05-24T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На пятницу и выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 24 мая, в течение суток 25 мая, ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.В Главном управление МЧС России по Республике Крым напомнили о соблюдении мер безопасности. В частности, следует воздержаться от выхода в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.Водителей автотранспортных средств просят при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей.В Новороссийске также объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 28 м/с и волнением моря. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму предупредили о трехдневном шторме.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в пятницуЗаявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю

https://crimea.ria.ru/20240524/veter-do-28-ms-na-novorossiysk-idet-shtorm-1137540458.html

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