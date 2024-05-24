https://crimea.ria.ru/20240524/sela-pod-simferopolem-ostanutsya-bez-vody-na-tri-dnya-1137554901.html

Села под Симферополем останутся без воды на три дня

Села под Симферополем останутся без воды на три дня - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Села под Симферополем останутся без воды на три дня

Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T16:39

2024-05-24T16:39

2024-05-24T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено с 23:00 3 мая в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Ферсманово. Возможно понижение давления или отсутствие водоснабжения на верхних этажах в симферопольском микрорайоне Марьино.На время выполнения работ будет обеспечен подвоз питьевой воды жителям. Предприятие рекомендует иметь двухдневный запас воды на время проведения работ.

https://crimea.ria.ru/20240524/novaya-avariya-na-vodovode-v-evpatorii---chast-abonentov-bez-vody-1137542966.html

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