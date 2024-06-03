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Села под Симферополем останутся без воды на три дня - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Села под Симферополем останутся без воды на три дня
Села под Симферополем останутся без воды на три дня - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Села под Симферополем останутся без воды на три дня
Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T07:46
2024-06-03T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено с 23:00 3 июня в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Ферсманово. Возможно понижение давления или отсутствие водоснабжения на верхних этажах в симферопольском микрорайоне Марьино.На время выполнения работ будет обеспечен подвоз питьевой воды жителям. Предприятие рекомендует иметь двухдневный запас воды на время проведения работ.
https://crimea.ria.ru/20240524/novaya-avariya-na-vodovode-v-evpatorii---chast-abonentov-bez-vody-1137542966.html
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Села под Симферополем останутся без воды на три дня

Шесть сел в Симферопольском районе Крыма останутся без воды с 3 по 5 июня

07:46 03.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Шесть сел в Симферопольском районе Крыма и один столичный микрорайон останутся без воды на три дня из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, водоснабжение будет ограничено с 23:00 3 июня в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Ферсманово. Возможно понижение давления или отсутствие водоснабжения на верхних этажах в симферопольском микрорайоне Марьино.

"Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение дня 5 июня", - утонили в пресс-службе.

На время выполнения работ будет обеспечен подвоз питьевой воды жителям. Предприятие рекомендует иметь двухдневный запас воды на время проведения работ.
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