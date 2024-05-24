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Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога
Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога
Пропускать сочинение в блоке ЕГЭ по русскому языку не следует, даже если текст не получится написать на максимальный балл, определенное число баллов он добавит. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:28
2024-05-24T17:28
егэ
школа
экзамены
русский язык
юрий дорофеев
совет эксперта
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Пропускать сочинение в блоке ЕГЭ по русскому языку не следует, даже если текст не получится написать на максимальный балл, определенное число баллов он добавит. Такой совет дал проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Дорофеев."Некоторые дети не пишут сочинение, считая, что баллов им хватит. Совет всем: писать надо. Может быть, не получится на максимальный балл - в этом году 21, но по крайней мере половину можно получить и за содержательную часть, и за оформление", - сказал Дорофеев в пресс-центре РИА Новости Крым.Профессор советует писать сочинение сначала на черновике, обязательно перечитать текст - это поможет заметить возможные ошибки, и только потом переписывать на чистовик. Он также рекомендует не сомневаться в своих способностях, поскольку человек, который живет в русскоязычной среде, "владеет языком в достаточной степени, чтобы этот текст написать".Профессор также подчеркивает, что экзамен по русскому языку является базовым, задания в блоке полностью соответствуют правилам и темам, которые проходят в школе.Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации проходит с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля. ЕГЭ по русскому языку станет первым массовым экзаменом в этом году. Он состоится 28 мая для всех выпускников 11 классов. В Симферополе его предстоит сдавать почти 2,5 тысячам выпускников. Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Крыма прозвучали последние звонкиВ Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиКак не провалить экзамены – советы психолога
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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егэ, школа, экзамены, русский язык, юрий дорофеев, совет эксперта, крым, видео
Как набрать больше баллов на ЕГЭ по русскому - совет филолога

Сочинение является хорошим способом повышения баллов - проректор КФУ Дорофеев

17:28 24.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Пропускать сочинение в блоке ЕГЭ по русскому языку не следует, даже если текст не получится написать на максимальный балл, определенное число баллов он добавит. Такой совет дал проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Дорофеев.
"Некоторые дети не пишут сочинение, считая, что баллов им хватит. Совет всем: писать надо. Может быть, не получится на максимальный балл - в этом году 21, но по крайней мере половину можно получить и за содержательную часть, и за оформление", - сказал Дорофеев в пресс-центре РИА Новости Крым.
Профессор советует писать сочинение сначала на черновике, обязательно перечитать текст - это поможет заметить возможные ошибки, и только потом переписывать на чистовик. Он также рекомендует не сомневаться в своих способностях, поскольку человек, который живет в русскоязычной среде, "владеет языком в достаточной степени, чтобы этот текст написать".

"Все-таки мы с такой провальной безграмотностью сталкиваемся редко - это не 50 и даже не 30% работ. Если говорить о грамотности в целом - примерно 15% выпускников ежегодно пишут русский язык на 80 баллов и выше - это высокий уровень. Большинство набирают средний бал от 60", - приводит статистику Дорофеев.

Профессор также подчеркивает, что экзамен по русскому языку является базовым, задания в блоке полностью соответствуют правилам и темам, которые проходят в школе.
Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации проходит с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля. ЕГЭ по русскому языку станет первым массовым экзаменом в этом году. Он состоится 28 мая для всех выпускников 11 классов. В Симферополе его предстоит сдавать почти 2,5 тысячам выпускников.
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ЕГЭШколаЭкзаменыРусский языкЮрий ДорофеевСовет экспертаКрым
 
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