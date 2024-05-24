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В школах Крыма прозвучали последние звонки - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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В школах Крыма прозвучали последние звонки
В школах Крыма прозвучали последние звонки - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В школах Крыма прозвучали последние звонки
В пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T11:23
2024-05-24T11:38
последний звонок
школа
сергей аксенов
владимир константинов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки прошли в 539 школах республики.В целях безопасности торжественные мероприятия для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов прошли в актовых залах школ. Для остальных учеников мероприятия провели в классных аудиториях.Поздравили школьников с праздником и первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов побывал в Симферопольской специальной школе-интернате №1, поздравил выпускников и вручил награды учителям адаптивной физической культуры.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов по традиции посетил праздничную линейку в гимназии-школе-саду "Консоль", которой в этом году исполнилось 30 лет. Спикер парламента поздравил выпускников, пожелал им разумно использовать все имеющиеся у них возможности для самореализации, интересной и достойной жизни, а также поблагодарил крымских педагогов за самоотверженный труд, терпение и преданность своему делу.Впереди у выпускников самый важный период – экзамены. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля.Накануне сдача ЕГЭ стартовала в Симферополе. Первыми ЕГЭ сдали выпускники, выбравшие географию, литературу и химию.Первый массовый экзамен состоится 28 мая, когда все выпускники 11-х классов будут сдавать экзамен по русскому языку.Во время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения аттестации. По информации минобразования Крыма, экзамены в этом году будут сдавать 9256 выпускников 11-х классов. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников.Основной период государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов пройдет с 21 мая по 2 июля. На экзамен зарегистрированы 18 559 учащихся. Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-v-khersonskoy-oblasti-prozvenyat-poslednie-zvonki-1137369018.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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последний звонок, школа, сергей аксенов, владимир константинов, общество, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В школах Крыма прозвучали последние звонки

В 539 школах Крыма прозвучал последний звонок для 27 тысяч выпускников

11:23 24.05.2024 (обновлено: 11:38 24.05.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаПоследний звонок в школах Крыма
Последний звонок в школах Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки прошли в 539 школах республики.
В целях безопасности торжественные мероприятия для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов прошли в актовых залах школ. Для остальных учеников мероприятия провели в классных аудиториях.
Поздравили школьников с праздником и первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов побывал в Симферопольской специальной школе-интернате №1, поздравил выпускников и вручил награды учителям адаптивной физической культуры.
"Окончив школу, крымские выпускники открывают новую страницу в жизни. Уверен, что какую бы дорогу они ни выбрали, рядом всегда найдутся люди, которые поддержат и помогут. Важно всегда помнить о близких, о своих учителях и наставниках, о светлых школьных годах. Любить Крым и Россию, быть достойными наших героических предков и современников, равняться на них", - напутствовал выпускников глава республики.
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в симферопольской специальной школе-интернате № 1, где поздравил выпускников

Последний звонок
1 из 7

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в симферопольской специальной школе-интернате № 1, где поздравил выпускников

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка

Последний звонок прозвучал для 27 тысяч крымских выпускников

Последний звонок в школах Крыма
2 из 7

Последний звонок прозвучал для 27 тысяч крымских выпускников

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram Игорь Ивин

Выпускники школы-гимназии №6 в Джанкое

Последний звонок в Крыму
3 из 7

Выпускники школы-гимназии №6 в Джанкое

© Telegram Игорь Ивин
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка

В целях безопасности торжественные мероприятия прошли в актовых залах школ

Последний звонок в школах Крыма
4 из 7

В целях безопасности торжественные мероприятия прошли в актовых залах школ

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы администрации Судака Константина Подсевалова

Последний звонок в школе-гимназии №1 Судака

Последний звонок в Крыму
5 из 7

Последний звонок в школе-гимназии №1 Судака

© Telegram-канал главы администрации Судака Константина Подсевалова
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка

В этом году в Крыму выпускниками стали более 18 тысяч 9-классников и более 8 тысяч 11-классников

Последний звонок в школах Крыма
6 из 7

В этом году в Крыму выпускниками стали более 18 тысяч 9-классников и более 8 тысяч 11-классников

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram Игорь Ивин

Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня

Последний звонок в Крыму
7 из 7

Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня

© Telegram Игорь Ивин
1 из 7

Глава Крыма Сергей Аксенов побывал в симферопольской специальной школе-интернате № 1, где поздравил выпускников

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 7

Последний звонок прозвучал для 27 тысяч крымских выпускников

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
3 из 7

Выпускники школы-гимназии №6 в Джанкое

© Telegram Игорь Ивин
4 из 7

В целях безопасности торжественные мероприятия прошли в актовых залах школ

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
5 из 7

Последний звонок в школе-гимназии №1 Судака

© Telegram-канал главы администрации Судака Константина Подсевалова
6 из 7

В этом году в Крыму выпускниками стали более 18 тысяч 9-классников и более 8 тысяч 11-классников

© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
7 из 7

Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня

© Telegram Игорь Ивин
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов по традиции посетил праздничную линейку в гимназии-школе-саду "Консоль", которой в этом году исполнилось 30 лет. Спикер парламента поздравил выпускников, пожелал им разумно использовать все имеющиеся у них возможности для самореализации, интересной и достойной жизни, а также поблагодарил крымских педагогов за самоотверженный труд, терпение и преданность своему делу.
История Последних звонков в РоссииИстория Последних звонков в России
Впереди у выпускников самый важный период – экзамены. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля.
Накануне сдача ЕГЭ стартовала в Симферополе. Первыми ЕГЭ сдали выпускники, выбравшие географию, литературу и химию.
Первый массовый экзамен состоится 28 мая, когда все выпускники 11-х классов будут сдавать экзамен по русскому языку.
Во время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения аттестации. По информации минобразования Крыма, экзамены в этом году будут сдавать 9256 выпускников 11-х классов. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.
Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников.
Основной период государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов пройдет с 21 мая по 2 июля. На экзамен зарегистрированы 18 559 учащихся. Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.
Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.
Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 16:42
Когда в Херсонской области прозвенят "последние звонки"
 
Последний звонокШколаСергей АксеновВладимир КонстантиновОбществоОбразование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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