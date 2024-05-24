https://crimea.ria.ru/20240524/v-shkolakh-kryma-prozvuchali-poslednie-zvonki--1137543654.html

В школах Крыма прозвучали последние звонки

В школах Крыма прозвучали последние звонки - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В школах Крыма прозвучали последние звонки

В пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T11:23

2024-05-24T11:23

2024-05-24T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и более 8 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки прошли в 539 школах республики.В целях безопасности торжественные мероприятия для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов прошли в актовых залах школ. Для остальных учеников мероприятия провели в классных аудиториях.Поздравили школьников с праздником и первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов побывал в Симферопольской специальной школе-интернате №1, поздравил выпускников и вручил награды учителям адаптивной физической культуры.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов по традиции посетил праздничную линейку в гимназии-школе-саду "Консоль", которой в этом году исполнилось 30 лет. Спикер парламента поздравил выпускников, пожелал им разумно использовать все имеющиеся у них возможности для самореализации, интересной и достойной жизни, а также поблагодарил крымских педагогов за самоотверженный труд, терпение и преданность своему делу.Впереди у выпускников самый важный период – экзамены. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля.Накануне сдача ЕГЭ стартовала в Симферополе. Первыми ЕГЭ сдали выпускники, выбравшие географию, литературу и химию.Первый массовый экзамен состоится 28 мая, когда все выпускники 11-х классов будут сдавать экзамен по русскому языку.Во время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения аттестации. По информации минобразования Крыма, экзамены в этом году будут сдавать 9256 выпускников 11-х классов. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников.Основной период государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов пройдет с 21 мая по 2 июля. На экзамен зарегистрированы 18 559 учащихся. Аттестация будет проходить в 154 пунктах проведения экзамена на базе образовательных учреждений и в 130 пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.Выпускные вечера для выпускников 11-х классов пройдут 28 и 29 июня 2024 года.

https://crimea.ria.ru/20240517/kogda-v-khersonskoy-oblasti-prozvenyat-poslednie-zvonki-1137369018.html

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последний звонок, школа, сергей аксенов, владимир константинов, общество, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым