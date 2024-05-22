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Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Контроль за... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:03
2024-05-22T13:03
2024-05-22T13:32
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валентина лаврик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Контроль за соблюдением правил обеспечат специалисты штаба по безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Переводные классы, по словам Валентины Лаврик, проведут последний звонок в своих классных кабинетах. Формат мероприятий будет такой же, как и в прошлом году.Охрану детей в этот день, а также в дни экзаменов, обеспечит штаб безопасности.Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 и 9 классов пройдет в штатном режиме в запланированном ранее формате и графике. Ко дням написания ЕГЭ и ОГЭ по поручению президента добавились еще два на пересдачу. Подать документы выпускники смогут в пять вузов.Ранее в крымском минобразе сообщали, что для школьников и гимназистов Крыма последние звонки пройдут 24 мая. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
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крым, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, новости крыма, школа, экзамены, учебный год
Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
Безопасность последнего звонка и выпускных вечеров в Крыму обеспечит специальный штаб
13:03 22.05.2024 (обновлено: 13:32 22.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Контроль за соблюдением правил обеспечат специалисты штаба по безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
"24 мая в школах состоятся торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. Для выпускных четвертых, девятых и одиннадцатых классов они пройдут в актовом зале каждой образовательной организации", - сообщила министр.
Переводные классы, по словам Валентины Лаврик, проведут последний звонок в своих классных кабинетах. Формат мероприятий будет такой же, как и в прошлом году.
Охрану детей в этот день, а также в дни экзаменов, обеспечит штаб безопасности.
"На уровне республики работает штаб по безопасности. Помогают в этом вопросе силовые структуры. Также будет обеспечена безопасность во время проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Безопасность детей прежде всего", - подчеркнула министр образования РК.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 и 9 классов пройдет в штатном режиме в запланированном ранее формате и графике. Ко дням написания ЕГЭ и ОГЭ по поручению президента добавились еще два на пересдачу. Подать документы выпускники смогут в пять вузов.
"Выпускные вечера с вручением аттестата пройдут 28 и 29 июня", - заключила Валентина Лаврик.
Ранее в крымском минобразе сообщали, что для школьников и гимназистов Крыма последние звонки пройдут 24 мая
. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.
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