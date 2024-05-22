https://crimea.ria.ru/20240522/kak-proydut-posledniy-zvonok-i-vypusknye-vechera-v-krymu-1137487782.html

Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму

Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму

Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Контроль за... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:03

2024-05-22T13:03

2024-05-22T13:32

крым

образование в крыму и севастополе

валентина лаврик

новости крыма

школа

экзамены

учебный год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337129_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fde665243bc67d020383524d0e335b71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов в Крыму мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в актовых залах школ. Контроль за соблюдением правил обеспечат специалисты штаба по безопасности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Переводные классы, по словам Валентины Лаврик, проведут последний звонок в своих классных кабинетах. Формат мероприятий будет такой же, как и в прошлом году.Охрану детей в этот день, а также в дни экзаменов, обеспечит штаб безопасности.Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 и 9 классов пройдет в штатном режиме в запланированном ранее формате и графике. Ко дням написания ЕГЭ и ОГЭ по поручению президента добавились еще два на пересдачу. Подать документы выпускники смогут в пять вузов.Ранее в крымском минобразе сообщали, что для школьников и гимназистов Крыма последние звонки пройдут 24 мая. Для выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, новости крыма, школа, экзамены, учебный год