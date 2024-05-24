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Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе
Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе
Центральный райсуд Симферополя оштрафовал на 20 тысяч рублей пятерых участников массовой драки, которая произошла 22 мая в крымской столице. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:18
2024-05-24T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Центральный райсуд Симферополя оштрафовал на 20 тысяч рублей пятерых участников массовой драки, которая произошла 22 мая в крымской столице. Об этом сообщает пресс-служба суда.Суд квалифицировал действие нарушителей как организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка.22 мая в полицию Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц крымской столицы между молодыми людьми произошел конфликт. На момент прибытия полицейских участники беспорядков покинули место происшествия. Правоохранители установили и задержали 17 человек, семеро из которых являются несовершеннолетними. По информации МВД по Крыму, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.23 мая Центральный райсуд Симферополя назначил пятерым участникам потасовки административный арест на срок от 8 до 13 суток. В частности, максимальное наказание – 13 суток ареста – получил организатор беспорядков.
https://crimea.ria.ru/20240523/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-massovoy-drake-v-simferopole-1137515475.html
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крым, симферополь, происшествия, суд, центральный районный суд симферополя, штрафы, новости крыма, общество
Суд оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе

Суд в Крыму оштрафовал пятерых участников массовой драки в Симферополе на 20 тысяч рублей

17:18 24.05.2024 (обновлено: 17:19 24.05.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Центральный райсуд Симферополя оштрафовал на 20 тысяч рублей пятерых участников массовой драки, которая произошла 22 мая в крымской столице. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Каждый из пятерых правонарушителей, привлеченных судом к административной ответственности за нарушение общественного порядка, обязан выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Суд определил меру наказания каждому, учитывая его установленную вину в административном правонарушении и смягчающие обстоятельства", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал действие нарушителей как организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка.
22 мая в полицию Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц крымской столицы между молодыми людьми произошел конфликт. На момент прибытия полицейских участники беспорядков покинули место происшествия. Правоохранители установили и задержали 17 человек, семеро из которых являются несовершеннолетними. По информации МВД по Крыму, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.
23 мая Центральный райсуд Симферополя назначил пятерым участникам потасовки административный арест на срок от 8 до 13 суток. В частности, максимальное наказание – 13 суток ареста – получил организатор беспорядков.
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