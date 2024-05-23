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Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест
Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:38
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. Об этом сообщила пресс-служба суда.Как уточнили в пресс-службе, организатору беспорядков суд назначил 13 суток административного ареста, четверым участникам правонарушения, с учетом степени вины и смягчающих обстоятельств, – арест на срок от 8 до 12 суток.Накануне в полицию Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц крымской столицы между молодыми людьми произошел конфликт. На момент прибытия полицейских участники беспорядков покинули место происшествия. Правоохранители установили и задержали 17 человек, семеро из которых являются несовершеннолетними. По информации МВД по Крыму, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями. Суд квалифицировал деяния молодых людей как "организация и участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшие нарушение общественного порядка, создание помех движению транспортных средств". В настоящее время суд рассматривает материалы за аналогичное правонарушение в отношении еще пятерых участников беспорядков.
https://crimea.ria.ru/20240523/zaderzhany-17-uchastnikov-massovoy-draki-v-simferopole-1137519849.html
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суд, симферополь, общество, крым, новости крыма
Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест

Суд в Крыму назначил админарест пятерым участникам массовой драки в Симферополе

18:31 23.05.2024 (обновлено: 18:38 23.05.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"За нарушение общественного порядка пятеро правонарушителей привлечены Центральным районным судом города Симферополя к административной ответственности в виде административного ареста на срок от 8 до 13 суток", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, организатору беспорядков суд назначил 13 суток административного ареста, четверым участникам правонарушения, с учетом степени вины и смягчающих обстоятельств, – арест на срок от 8 до 12 суток.
Накануне в полицию Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц крымской столицы между молодыми людьми произошел конфликт. На момент прибытия полицейских участники беспорядков покинули место происшествия. Правоохранители установили и задержали 17 человек, семеро из которых являются несовершеннолетними. По информации МВД по Крыму, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями.
Суд квалифицировал деяния молодых людей как "организация и участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшие нарушение общественного порядка, создание помех движению транспортных средств".
В настоящее время суд рассматривает материалы за аналогичное правонарушение в отношении еще пятерых участников беспорядков.
В Симферополе задержали 17 участников массовой драки (https://t.me/rian_crimea/47186).
13:23
Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
 
СудСимферопольОбществоКрымНовости Крыма
 
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