https://crimea.ria.ru/20240523/pyatero-uchastnikov-massovoy-draki-v-krymu-poluchili-administrativnyy-arest--1137532274.html

Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест

Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Пятеро участников массовой драки в Крыму получили административный арест

Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T18:31

2024-05-23T18:31

2024-05-23T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест на срок от 8 до 13 суток пятерым участникам массовой драки в столице Крыма. Об этом сообщила пресс-служба суда.Как уточнили в пресс-службе, организатору беспорядков суд назначил 13 суток административного ареста, четверым участникам правонарушения, с учетом степени вины и смягчающих обстоятельств, – арест на срок от 8 до 12 суток.Накануне в полицию Симферополя поступило сообщение от граждан о том, что на одной из улиц крымской столицы между молодыми людьми произошел конфликт. На момент прибытия полицейских участники беспорядков покинули место происшествия. Правоохранители установили и задержали 17 человек, семеро из которых являются несовершеннолетними. По информации МВД по Крыму, причиной инцидента послужил бытовой конфликт между братьями. Суд квалифицировал деяния молодых людей как "организация и участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшие нарушение общественного порядка, создание помех движению транспортных средств". В настоящее время суд рассматривает материалы за аналогичное правонарушение в отношении еще пятерых участников беспорядков.

https://crimea.ria.ru/20240523/zaderzhany-17-uchastnikov-massovoy-draki-v-simferopole-1137519849.html

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