https://crimea.ria.ru/20240321/10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135883169.html

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 21.03.2024

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T08:37

2024-03-21T08:37

2024-03-21T08:48

белгородская область

новости

министерство обороны рф

пво

рсзо vampire

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Во вторник пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Также в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью были сбиты девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.В целях безопасности губернатор Вячеслав Гладков принял решение вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы страны. Также с 20 марта ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области. Людям предложили переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом определен порядок посещения домов для ухода за скотом.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и разбита ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.

https://crimea.ria.ru/20240320/armiya-rossii--zachistila-ot-boevikov-vsu--kozinku-v-belgorodskoy-oblasti-1135872543.html

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белгородская область, новости, министерство обороны рф, пво, рсзо vampire, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области