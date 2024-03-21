10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
10 снарядов РСЗО Vampire сбиты силами российской ПВО над Белгородской областью
08:37 21.03.2024 (обновлено: 08:48 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – сказано в сообщении.
Накануне дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Во вторник пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Также в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью были сбиты девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.
В целях безопасности губернатор Вячеслав Гладков принял решение вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы страны. Также с 20 марта ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области. Людям предложили переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом определен порядок посещения домов для ухода за скотом.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и разбита ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.