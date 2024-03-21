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10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 21.03.2024
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T08:37
2024-03-21T08:48
белгородская область
новости
министерство обороны рф
пво
рсзо vampire
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Во вторник пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Также в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью были сбиты девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.В целях безопасности губернатор Вячеслав Гладков принял решение вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы страны. Также с 20 марта ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области. Людям предложили переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом определен порядок посещения домов для ухода за скотом.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и разбита ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
https://crimea.ria.ru/20240320/armiya-rossii--zachistila-ot-boevikov-vsu--kozinku-v-belgorodskoy-oblasti-1135872543.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, министерство обороны рф, пво, рсзо vampire, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

10 снарядов РСЗО Vampire сбиты силами российской ПВО над Белгородской областью

08:37 21.03.2024 (обновлено: 08:48 21.03.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – сказано в сообщении.
Накануне дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Во вторник пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Также в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Белгородской областью были сбиты девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.
В целях безопасности губернатор Вячеслав Гладков принял решение вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы страны. Также с 20 марта ограничен въезд в семь населенных пунктов Белгородской области. Людям предложили переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом определен порядок посещения домов для ухода за скотом.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и разбита ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
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Белгородская областьНовостиМинистерство обороны РФПВОРСЗО VampireВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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