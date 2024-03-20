https://crimea.ria.ru/20240320/u-nas-est-svoi-plany-putin-o-merakh-po-zaschite-belgorodskoy-oblasti-1135867837.html

У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области

У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2024

У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области

Россия могла бы ответить тем же на обстрелы боевиками ВСУ гражданской инфраструктуры в Белгородской области, но у нее свои взгляды и планы по обеспечению... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T13:38

2024-03-20T13:38

2024-03-20T13:38

владимир путин (политик)

белгородская область

обстрелы белгородской области

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безопасность

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Россия могла бы ответить тем же на обстрелы боевиками ВСУ гражданской инфраструктуры в Белгородской области, но у нее свои взгляды и планы по обеспечению безопасности приграничных регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду.По словам Путина, существуют "разные непростые способы" обезопасить от атак врага Белгородскую область и других приграничных регионов, но их безопасность в любом случае будет обеспечена."Я уже об этом говорил, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали, но мы безусловно будем над этим работать", - добавил президент.Он также подчеркнул, что власти сделают все необходимое для поддержки жителей Белгородской области, которые потеряли жилье или бизнес в результате агрессии киевского режима.Ранее Владимир Путин не исключил, что из-за атак на приграничные регионы Россия будет вынуждена в какой-то момент создать "санитарную зону" на Украине, которую "будет сложно преодолеть". При этом возможную глубину такой зоны безопасности президент обозначать не стал, назвав эту тему отдельным вопросом.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшую неделю в результате обстрелов ВУСУ погибли 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждены несколько сотен домов и автомобилей.Читайте так на РИА Новости Крым:13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областьюДосрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской областиВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

белгородская область

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владимир путин (политик), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, безопасность, новости, вооруженные силы россии