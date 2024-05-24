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Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда
Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда
Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:12
2024-05-24T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу, пишет РИА Новости.Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку оглашались сведения о месте жительства генерала, а также данные, которые содержат государственную тайну.Как сообщалось ранее, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца.В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей Арестован 23 мая также начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, москва, суд, новости, арест, приговор, коррупция
Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда

Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова

17:12 24.05.2024 (обновлено: 17:13 24.05.2024)
 
© РИА Новости Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде
 Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу, пишет РИА Новости.
"Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда", - огласил решение судья.
Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку оглашались сведения о месте жительства генерала, а также данные, которые содержат государственную тайну.
Как сообщалось ранее, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца.
В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей
Арестован 23 мая также начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
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