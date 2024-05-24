https://crimea.ria.ru/20240524/general-popov-ostalsya-v-sizo--reshenie-suda-1137556215.html

Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда

Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Генерал Попов остался в СИЗО – решение суда

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T17:12

2024-05-24T17:12

2024-05-24T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил Российской Федерации генерал Иван Попов останется в СИЗО. Соответствующее решение принял второй западный окружной военный суд в пятницу, пишет РИА Новости.Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку оглашались сведения о месте жительства генерала, а также данные, которые содержат государственную тайну.Как сообщалось ранее, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей. 17 мая он был заключен под стражу на два месяца.В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей Арестован 23 мая также начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваВ Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, москва, суд, новости, арест, приговор, коррупция