https://crimea.ria.ru/20240523/generala-popova-obvinyayut-v-khischeniyakh-v-zone-svo-na-130-millionov-rubley-1137529813.html
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T17:11
2024-05-23T17:11
2024-05-23T17:57
иван попов
ск рф (следственный комитет российской федерации)
суд
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468096_0:14:1253:719_1920x0_80_0_0_573aed279bd1acc01ae9bee38a94533e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест с учетом "характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Иван Попова был заключен под стражу постановлением суда от 17 мая сроком на два месяца.Также в мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
https://crimea.ria.ru/20240523/delo-generala-shamarina---sledkom-ozvuchil-razmer-vzyatki-1137529218.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137468096_53:0:1253:900_1920x0_80_0_0_b34ea84406cd1db7ae683e998de4b265.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван попов, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, министерство обороны рф, новости
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
17:11 23.05.2024 (обновлено: 17:57 23.05.2024)