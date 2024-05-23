https://crimea.ria.ru/20240523/generala-popova-obvinyayut-v-khischeniyakh-v-zone-svo-na-130-millionov-rubley-1137529813.html

Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей

Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T17:11

2024-05-23T17:11

2024-05-23T17:57

иван попов

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест с учетом "характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Иван Попова был заключен под стражу постановлением суда от 17 мая сроком на два месяца.Также в мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова

https://crimea.ria.ru/20240523/delo-generala-shamarina---sledkom-ozvuchil-razmer-vzyatki-1137529218.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван попов, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, министерство обороны рф, новости