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Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T17:11
2024-05-23T17:57
иван попов
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест с учетом "характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".Иван Попова был заключен под стражу постановлением суда от 17 мая сроком на два месяца.Также в мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваПесков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
https://crimea.ria.ru/20240523/delo-generala-shamarina---sledkom-ozvuchil-razmer-vzyatki-1137529218.html
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иван попов, ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, министерство обороны рф, новости
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей

Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей

17:11 23.05.2024 (обновлено: 17:57 23.05.2024)
 
© AP Photo Russian Defense Ministry Press ServiceГенерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo Russian Defense Ministry Press Service
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует о переводе Попова из СИЗО под домашний арест с учетом "характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".
Иван Попова был заключен под стражу постановлением суда от 17 мая сроком на два месяца.
Также в мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
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