https://crimea.ria.ru/20240321/pyat-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorod-1135888206.html

Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород

Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород и область. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T10:51

2024-03-21T10:51

2024-03-21T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород и область. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, в Белгороде ударом повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажках. "В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы", - уточнил он.Также повреждено остекление "Белгород Арены". Губернатор сообщает, что пробита кровля и плита перекрытия, а в одном из корпусов образовательного учреждения выбиты окна. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей.В результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района повреждено пять частных домов и два автомобиля. В поселке Майский повреждены четыре частных домовладения и один автомобиль. Кроме того, осколки снаряда упали на парковку.Утром 21 марта российские ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов Vampire.Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.В среду, 20 марта, Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовБолее тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделеДосрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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