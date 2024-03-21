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Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород
Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород
Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород и область. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T10:51
2024-03-21T11:03
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород и область. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, в Белгороде ударом повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажках. "В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы", - уточнил он.Также повреждено остекление "Белгород Арены". Губернатор сообщает, что пробита кровля и плита перекрытия, а в одном из корпусов образовательного учреждения выбиты окна. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей.В результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района повреждено пять частных домов и два автомобиля. В поселке Майский повреждены четыре частных домовладения и один автомобиль. Кроме того, осколки снаряда упали на парковку.Утром 21 марта российские ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов Vampire.Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.В среду, 20 марта, Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовБолее тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделеДосрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости
Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород

Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - губернатор

10:51 21.03.2024 (обновлено: 11:03 21.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород и область. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу", - написал он в своем Telegram.
По данным Гладкова, в Белгороде ударом повреждены больше 30 квартир в шести многоэтажках.
"В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы", - уточнил он.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Также повреждено остекление "Белгород Арены". Губернатор сообщает, что пробита кровля и плита перекрытия, а в одном из корпусов образовательного учреждения выбиты окна. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей.
"В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка пяти тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий", - добавил Вячеслав Гладков.
В результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района повреждено пять частных домов и два автомобиля. В поселке Майский повреждены четыре частных домовладения и один автомобиль. Кроме того, осколки снаряда упали на парковку.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
1 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
2 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
3 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
4 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 4
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Утром 21 марта российские ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов Vampire.
Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
В среду, 20 марта, Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. Мужчины на момент прилета снарядов находились на улице.
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