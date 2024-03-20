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Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе
Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе
1200 детей из Белгородской области отправятся в оздоровительные лагеря. Ребят готовы принять во многих регионах страны, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T19:51
2024-03-20T19:51
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. 1200 детей из Белгородской области отправятся в оздоровительные лагеря. Ребят готовы принять во многих регионах страны, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.На отдых детей в других регионах поступило более девяти тысяч заявок, напомнил Гладков. Пока планируется разместить их на три недели, но окончательные сроки будут зависеть от ситуации."Если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей".19 марта Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины из приграничных районов будет вывезено 9 000 детей. Кроме того, для школьников из опасных регионов досрочно начались каникулы. В самом Белгороде детские сады и школы оснащают бетонными укрытиями, еще около сотни укрытий будут установлены в местах обстрелов в течение 20 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человекаВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовВ тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, дети, новости, школа
Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе

Более тысячи детей из Белгородской области отправятся на отдых в другие регионы

19:51 20.03.2024
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. 1200 детей из Белгородской области отправятся в оздоровительные лагеря. Ребят готовы принять во многих регионах страны, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове. На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других", - написал он.
На отдых детей в других регионах поступило более девяти тысяч заявок, напомнил Гладков. Пока планируется разместить их на три недели, но окончательные сроки будут зависеть от ситуации.
"Если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей".
19 марта Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины из приграничных районов будет вывезено 9 000 детей. Кроме того, для школьников из опасных регионов досрочно начались каникулы. В самом Белгороде детские сады и школы оснащают бетонными укрытиями, еще около сотни укрытий будут установлены в местах обстрелов в течение 20 дней.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковдетиНовостиШкола
 
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