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Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе

Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе

1200 детей из Белгородской области отправятся в оздоровительные лагеря. Ребят готовы принять во многих регионах страны, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T19:51

2024-03-20T19:51

2024-03-20T19:51

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

дети

новости

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. 1200 детей из Белгородской области отправятся в оздоровительные лагеря. Ребят готовы принять во многих регионах страны, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.На отдых детей в других регионах поступило более девяти тысяч заявок, напомнил Гладков. Пока планируется разместить их на три недели, но окончательные сроки будут зависеть от ситуации."Если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей".19 марта Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов со стороны Украины из приграничных районов будет вывезено 9 000 детей. Кроме того, для школьников из опасных регионов досрочно начались каникулы. В самом Белгороде детские сады и школы оснащают бетонными укрытиями, еще около сотни укрытий будут установлены в местах обстрелов в течение 20 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человекаВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовВ тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток

белгород

белгородская область

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2024

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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, дети, новости, школа