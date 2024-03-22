https://crimea.ria.ru/20240322/stalo-izvestno-o-dvukh-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-1135914211.html

Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода

Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода

Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T10:24

2024-03-22T10:24

2024-03-22T10:24

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Украинские боевики нанесли очередной удар по области утром в пятницу. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине.Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.Губернатор также сообщил подробности гибели женщины. Она гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее – от полученных ран женщина скончалась на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.В результате удара ВСУ по жилым кварталам города повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном жилом доме и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.В поселке Майский Белгородского района пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях обстрела уточняется.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской областиВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

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