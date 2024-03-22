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Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода
Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода
Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T10:24
2024-03-22T10:24
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Украинские боевики нанесли очередной удар по области утром в пятницу. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине.Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.Губернатор также сообщил подробности гибели женщины. Она гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее – от полученных ран женщина скончалась на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.В результате удара ВСУ по жилым кварталам города повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном жилом доме и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.В поселке Майский Белгородского района пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях обстрела уточняется.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской областиВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктовДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости
Стало известно о двух пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков сообщили о двух пострадавших при обстреле Белгорода

10:24 22.03.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Два человека получили осколочные ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украинские боевики нанесли очередной удар по области утром в пятницу. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине.
"По предварительным данным, еще два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, добавил он.
Губернатор также сообщил подробности гибели женщины. Она гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее – от полученных ран женщина скончалась на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В результате удара ВСУ по жилым кварталам города повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном жилом доме и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
В поселке Майский Белгородского района пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.
Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях обстрела уточняется.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. В Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
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БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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