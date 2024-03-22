https://crimea.ria.ru/20240322/zhenschina-pogibla-pri-atake-vsu-na-belgorod-1135912973.html

Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T08:54

2024-03-22T08:54

2024-03-22T08:56

белгород

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу утром силы ПВО уничтожили над регионом 8 реактивных снарядов Vampire. Он также отметил, что при атаке предварительно повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома."Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление", - заверил Гладков.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.

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2024

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