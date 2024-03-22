Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгородской области - губернатор
08:54 22.03.2024 (обновлено: 08:56 22.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу утром силы ПВО уничтожили над регионом 8 реактивных снарядов Vampire.
"К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что при атаке предварительно повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.
"Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление", - заверил Гладков.
Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.