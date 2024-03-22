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Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T08:54
2024-03-22T08:56
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу утром силы ПВО уничтожили над регионом 8 реактивных снарядов Vampire. Он также отметил, что при атаке предварительно повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома."Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление", - заверил Гладков.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгородской области - губернатор

08:54 22.03.2024 (обновлено: 08:56 22.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла при утренней атаке украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу утром силы ПВО уничтожили над регионом 8 реактивных снарядов Vampire.
"К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что при атаке предварительно повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.
"Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на своих местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление", - заверил Гладков.
Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
 
БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
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