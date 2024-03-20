Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион
Радиационный фон на Курской АЭС после украинских обстрелов соответствует норме
© РосэнергоатомКурская АЭС
© Росэнергоатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Радиационный фон в районе Курской АЭС после обстрела территории региона со стороны ВСУ соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения естественных фоновых значений нет. Об этом говорится в сообщении официального канала станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме, – сказано в сообщении. – Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".
Уточняется, что энергоблоки № 3 и № 4 работают согласно установленной диспетчерским графиком мощности. Энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации "без генерации".
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте Росатома, добавили в ведомстве.
Минувшим вечером ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200. Ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Утром губернатор региона Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в Курске.
В октябре прошлого года в результате атаки украинских дронов на Курскую атомную электростанцию был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных зданий. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, атака на мирный инфраструктурный объект на территории России является актом ядерного терроризма, который может отразиться на всем мире.
В феврале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет.
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