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Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион
Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион
Радиационный фон в районе Курской АЭС после обстрела территории региона со стороны ВСУ соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T09:38
2024-03-20T09:38
курская область
курская аэс
обстрелы всу
безопасность
новости
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Радиационный фон в районе Курской АЭС после обстрела территории региона со стороны ВСУ соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения естественных фоновых значений нет. Об этом говорится в сообщении официального канала станции.Уточняется, что энергоблоки № 3 и № 4 работают согласно установленной диспетчерским графиком мощности. Энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации "без генерации".Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте Росатома, добавили в ведомстве.Минувшим вечером ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200. Ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Утром губернатор региона Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в Курске.В октябре прошлого года в результате атаки украинских дронов на Курскую атомную электростанцию был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных зданий. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, атака на мирный инфраструктурный объект на территории России является актом ядерного терроризма, который может отразиться на всем мире.В феврале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночьУкраинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России10 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-zaporozhskuyu-aes-1135642576.html
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курская область, курская аэс, обстрелы всу, безопасность, новости, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регион

Радиационный фон на Курской АЭС после украинских обстрелов соответствует норме

09:38 20.03.2024
 
© РосэнергоатомКурская АЭС
Курская АЭС
© Росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Радиационный фон в районе Курской АЭС после обстрела территории региона со стороны ВСУ соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, превышения естественных фоновых значений нет. Об этом говорится в сообщении официального канала станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме, – сказано в сообщении. – Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".
Уточняется, что энергоблоки № 3 и № 4 работают согласно установленной диспетчерским графиком мощности. Энергоблоки № 1 и № 2 – в режиме эксплуатации "без генерации".
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте Росатома, добавили в ведомстве.
Минувшим вечером ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200. Ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями. Утром губернатор региона Роман Старовойт сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в Курске.
В октябре прошлого года в результате атаки украинских дронов на Курскую атомную электростанцию был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных зданий. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, атака на мирный инфраструктурный объект на территории России является актом ядерного терроризма, который может отразиться на всем мире.
В феврале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать с помощью БПЛА город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет.
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