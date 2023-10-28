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Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
При атаке украинских дронов на Курскую атомную электростанцию, которая произошла 26 октября, был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T14:31
2023-10-28T14:31
2023-10-28T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. При атаке украинских дронов на Курскую атомную электростанцию, которая произошла 26 октября, был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных зданий. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, атака на мирный инфраструктурный объект на территории России является актом ядерного терроризма, который может отразиться на всем мире."Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось", - заявила она. Захарова также не исключила, что террористический акт Киеву одобрили западные кураторы."Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов", - подчеркивается в сообщении.Она призвала правительства всех стран осудить варварские действия Киева, а профильные международные экологические организации - дать оценку случившемуся. В пятницу в пресс-службе Росэнергоатома сообщили, что 26 октября российские военные пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС. Тогда заявлялось, что это никак не отразилось на работе станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дроновСпецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныВСУ пытались атаковать атомград Курчатов
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курск, курская область, аэс, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, безопасность, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости
Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
Три украинских дрона атаковали Курскую АЭС: один повредил склад ядерных отходов
14:31 28.10.2023 (обновлено: 14:52 28.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым
. При атаке украинских дронов на Курскую атомную электростанцию, которая произошла 26 октября
, был поврежден склад с ядерными отходами и комплекс административных зданий. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", - сказано в опубликованном на сайте МИДа комментарии.
По словам Захаровой, атака на мирный инфраструктурный объект на территории России является актом ядерного терроризма, который может отразиться на всем мире.
"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось", - заявила она.
Захарова также не исключила, что террористический акт Киеву одобрили западные кураторы.
"Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов", - подчеркивается в сообщении.
Она призвала правительства всех стран осудить варварские действия Киева, а профильные международные экологические организации - дать оценку случившемуся.
В пятницу в пресс-службе Росэнергоатома сообщили, что 26 октября российские военные пресекли атаку трех вражеских беспилотников на Курскую АЭС. Тогда заявлялось, что это никак не отразилось на работе станции.
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