https://crimea.ria.ru/20240402/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-udare-vsu-po-kakhovke-1136223774.html
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница,... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T14:25
2024-04-02T14:25
2024-04-02T14:26
владимир сальдо
херсонская область
каховка
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136221573_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7c074d74319dbf8a218f7394a33d7b32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница, нарушено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, киевские боевики продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и наносят удары дронами-камикадзе по гражданским объектам."Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка, госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды", - написал Сальдо.В настоящее время специалисты притупили к ремонту электросетей и системы водоснабжения и водоотведения. В поселке Новая Маячка ракетным ударом украинских террористов разрушено здание стационара поселковой больницы.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
херсонская область
каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136221573_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f73e1186d538f6c27d70c63b5f453d70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, новости
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области – есть пострадавшие и разрушена больница
14:25 02.04.2024 (обновлено: 14:26 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница, нарушено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, киевские боевики продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и наносят удары дронами-камикадзе по гражданским объектам.
"Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка, госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды", - написал Сальдо.
В настоящее время специалисты притупили к ремонту электросетей и системы водоснабжения и водоотведения.
В поселке Новая Маячка ракетным ударом украинских террористов разрушено здание стационара поселковой больницы.
Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря
. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область
. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода
, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым: