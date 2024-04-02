https://crimea.ria.ru/20240402/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-udare-vsu-po-kakhovke-1136223774.html

Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке

Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке

ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница,... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:25

2024-04-02T14:25

2024-04-02T14:26

владимир сальдо

херсонская область

каховка

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница, нарушено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, киевские боевики продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и наносят удары дронами-камикадзе по гражданским объектам."Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка, госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды", - написал Сальдо.В настоящее время специалисты притупили к ремонту электросетей и системы водоснабжения и водоотведения. В поселке Новая Маячка ракетным ударом украинских террористов разрушено здание стационара поселковой больницы.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

херсонская область

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, новости