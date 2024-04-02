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Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке
ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница,... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T14:25
2024-04-02T14:26
владимир сальдо
херсонская область
каховка
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница, нарушено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, киевские боевики продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и наносят удары дронами-камикадзе по гражданским объектам."Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка, госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды", - написал Сальдо.В настоящее время специалисты притупили к ремонту электросетей и системы водоснабжения и водоотведения. В поселке Новая Маячка ракетным ударом украинских террористов разрушено здание стационара поселковой больницы.Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
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Новости
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владимир сальдо, херсонская область, каховка, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, новости
Три мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области – есть пострадавшие и разрушена больница

14:25 02.04.2024 (обновлено: 14:26 02.04.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Каховки Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Каховки Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. Три человека госпитализированы, разрушена больница, нарушено электро- и водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, киевские боевики продолжают обстреливать Каховской муниципальный округ из артиллерии и наносят удары дронами-камикадзе по гражданским объектам.
"Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка, госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды", - написал Сальдо.
В настоящее время специалисты притупили к ремонту электросетей и системы водоснабжения и водоотведения.
В поселке Новая Маячка ракетным ударом украинских террористов разрушено здание стационара поселковой больницы.
Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, однако в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Изначально сообщалось о двоих раненых, позже их количество возросло.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
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Владимир СальдоХерсонская областьКаховкаОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияНовости
 
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