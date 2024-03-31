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Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники
Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники
Три украинских беспилотника сбиты утром в воскресенье над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T07:11
2024-03-31T07:11
2024-03-31T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты утром в воскресенье над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В четверг в Белгородской области дрон скинул взрывное устройство – пострадал мужчина.В среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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ярославская область, новости, министерство обороны рф, пво, россия, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники
Силы ПВО отразили атаку трех украинских дронов на Ярославскую область
07:11 31.03.2024 (обновлено: 07:19 31.03.2024)