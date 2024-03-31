https://crimea.ria.ru/20240331/ataka-na-yaroslavskuyu-oblast-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1136163037.html

Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники

Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Атака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники

Три украинских беспилотника сбиты утром в воскресенье над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T07:11

2024-03-31T07:11

2024-03-31T07:19

ярославская область

новости

министерство обороны рф

пво

россия

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135825236_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_90bcb8d3bd8ea96e421b8de68c9ee015.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника сбиты утром в воскресенье над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В четверг в Белгородской области дрон скинул взрывное устройство – пострадал мужчина.В среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240330/rabota-pvo-za-nedelyu---sbity-12-tys-bespilotnikov-i-desyatki-raket-1136158023.html

ярославская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, новости, министерство обороны рф, пво, россия, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)