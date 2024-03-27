https://crimea.ria.ru/20240327/v-belgorode-v-administrativnoe-zdanie-vrezalsya-bpla--ranena-zhenschina-1136080576.html

В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина

В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина

В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T17:20

2024-03-27T17:20

2024-03-27T17:31

белгород

новости

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В здании в результате удара выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, уточнил Гладков. На месте работают все оперативные службы.За прошедшую ночь в небе над Белгородской областью было сбито 18 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Все они были отражены средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения поясничной области.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, новости, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, скорая помощь