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В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:20
2024-03-27T17:31
белгород
новости
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В здании в результате удара выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, уточнил Гладков. На месте работают все оперативные службы.За прошедшую ночь в небе над Белгородской областью было сбито 18 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Все они были отражены средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения поясничной области.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгород, новости, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, скорая помощь
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина

При атаке беспилотника ВСУ на Белгород ранена женщина

17:20 27.03.2024 (обновлено: 17:31 27.03.2024)
 
© extranoiseСкорая помощь, Германия
Скорая помощь, Германия
© extranoise
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал он в Telegram-канале.
В здании в результате удара выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, уточнил Гладков. На месте работают все оперативные службы.
За прошедшую ночь в небе над Белгородской областью было сбито 18 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Все они были отражены средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения поясничной области.
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БелгородНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Атака ВСУ на БелгородСкорая помощь
 
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