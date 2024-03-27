https://crimea.ria.ru/20240327/v-belgorode-v-administrativnoe-zdanie-vrezalsya-bpla--ranena-zhenschina-1136080576.html
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T17:20
2024-03-27T17:20
2024-03-27T17:31
белгород
новости
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В здании в результате удара выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад, уточнил Гладков. На месте работают все оперативные службы.За прошедшую ночь в небе над Белгородской областью было сбито 18 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Все они были отражены средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения поясничной области.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, новости, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, скорая помощь
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
При атаке беспилотника ВСУ на Белгород ранена женщина
17:20 27.03.2024 (обновлено: 17:31 27.03.2024)