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Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области

Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области

Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области, сообщили во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T08:50

2024-03-26T08:50

2024-03-26T08:50

обстрелы белгородской области

белгородская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области, сообщили во вторник пресс-служба ведомства.Сейчас пострадавшие спасатели госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, уточнили в МЧС.Над Белгородом и районом в ночь на 26 марта сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали также в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – МинобороныУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушенияОдин человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости