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Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области, сообщили во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T08:50
2024-03-26T08:50
обстрелы белгородской области
белгородская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области, сообщили во вторник пресс-служба ведомства.Сейчас пострадавшие спасатели госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, уточнили в МЧС.Над Белгородом и районом в ночь на 26 марта сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали также в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – МинобороныУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушенияОдин человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области

Два пожарных МЧС России пострадали при обстреле Белгородской области

08:50 26.03.2024
 
© МЧС РоссииДвое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле в Белгородской области, сообщили во вторник пресс-служба ведомства.
"При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести", - сказано в сообщении.
Сейчас пострадавшие спасатели госпитализированы, им оказывается необходимая помощь, уточнили в МЧС.
© МЧС РоссииДвое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
© МЧС России
Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
Над Белгородом и районом в ночь на 26 марта сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали также в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.
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